New York, I Love You: il film in anteprima assoluta per l'Italia su Cine Sony - Video esclusivo

In occasione della Festa di San Valentino, mercoledì 14 febbraio alle 21 su Cine Sony (canale 55 DTT) andrà in onda in anteprima assoluta per l'Italia New York, I Love You. Il film che fa seguito a Paris, je t'aime e precede Rio, eu te Amo è la seconda parte dell'imponente progetto multimediale dal titolo Cities of Love, un'iniziativa globale la cui missione è costruire "le comunità delle persone che amano la loro città".



New York, I Love You, che vanta un cast davvero eccezionale e che comprende Andy García, Bradley Cooper, Shia LaBeouf, Orlando Bloom, Chris Cooper, Christina Ricci, Ethan Hawke, John Hurt, e Natalie Portman, è un film corale sul tema dell'amore composto da diversi episodi, ambientati ognuno in un diverso quartiere della città di New York.



Le storie che compongono la trama di New York, I Love You sono dirette ognuna da un regista diverso e liberamente collegate tra loro, e ruotano attorno alle relazioni e alla ricerca universale dell'amore, accompagnando lo spettatore in un appassionante viaggio sentimentale alla scoperta di alcuni tra i luoghi più incredibili e originali della Grande Mela. Di volta in volta eccentrico, arguto, malinconico e affettuoso, il quadro generale che ne risulta diventa un originale omaggio a quella che è ritenuta come la città più diversa e genuina d'America.



In attesa di vedere il film mercoledì 14 febbario alle 21 su Cine Sony, ve ne mostriamo in esclusiva alcune immagini in anteprima: