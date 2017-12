Il Giorno di Natale in TV: I Migliori Film in onda il 25 dicembre 2017

Quali sono i film da vedere in TV il giorno di Natale 2017?

Ecco una selezione dei migliori film per tutta la famiglia in onda sui principali canali in chiaro il pomeriggio e la sera del 25 dicembre.

In TV il Pomeriggio del 25 dicembre:

La storia infinita, in onda alle 14.15 su TV8.

Bastian, un bambino orfano di madre e con un padre dal carattere pratico, è un sognatore. Gli piacciono i libri più avventurosi e fantastici e, una mattina in cui tre compagni di scuola lo infastidiscono per la strada...



La più grande storia mai raccontata, in onda alle 14.20 su La7.

Il film traduce in immagini cinematografiche la vita di Gesù Cristo. L'arrivo dei Re Magi alla stalla di Betlemme, la fuga in Egitto, la strage degli innocenti, il battesimo, Giovanni Battista, le tentazioni, le predicazioni, i miracoli, gli apostoli...



Belle e Sebastien, in onda alle 14.50 su Rai 1.

Durante la seconda guerra mondiale, il piccolo orfano Sebastien trova l'amicizia di Belle, una grande femmina di cane dei Pirenei che abita nei boschi attorno al paese e che dovrà difendere da chi la ritiene un feroce e pericoloso predatore...



Dennis la minaccia, in onda alle 15 su Italia 1.

Dovunque vada, Dennis riesce puntualmente a scatenare il parapiglia: una serie di disastri che in un modo o nell'altro finiscono per ricadere su George Wilson (Walter Matthau), eterna vittima della porta accanto.



La neve nel cuore, in onda alle 15.45 su Nove.

Per le vacanze di Natale, il figlio più grande della famiglia Stone porta a casa la sua ragazza per farla conoscere ai genitori, ai fratelli e alle sorelle. Gli Stone - abbastanza bohemiens nello stile - accolgono la ragazza...



Maga Martina e il libro magico del draghetto, in onda alle 15.45 su Rai Movie.

Teodolinda è una strega buona che decide di ritirarsi, ma prima deve trovare la sua degna erede, colei che prenderà il titolo di superstrega. Affida la missione al drago Ettoe che nella ricerca sarà guidato dal Libro degli Incantesimi...



Dragon Trainer, in onda alle 15.50 su Paramount Channel.

La storia ruota intorno ad un adolescente vichingo che fa fatica a diventare un eroico domatore di draghi come richiesto dalle secolari tradizioni della sua tribù. Il suo mondo si stravolge completamente, quando incontra un drago che sfida sia lui che l'intero villaggio a vedere il mondo da un altro punto di vista...



Dennis colpisce ancora, in onda alle 17 su Italia 1.

Dennis continua a rappresentare una simpatica minaccia per il suo vicino, Mr. Wilson, ormai esasperato dai continui "innocenti" attentati che subisce dal ragazzino. Questa volta il pericolo raddoppia perchè al fianco di Dennis troviamo il simpatico nonno...



The Games Maker - L'inventore di giochi, in onda alle 17.20 Rai Movie.

La neonata passione per i giochi da tavolo catapulta il giovane Ivan Drago catapulta nel fantastico e competitivo mondo degli inventori di giochi. Ben presto si troverà confrontato all'inventore Morodian...



Tutti insieme appassionatamente, in onda alle 17.40 su Paramount Channel.

La superiora del monastero di Salisburgo, per mettere alla prova la discussa vocazione d'una postulante, Maria, persuade la ragazza a passare un periodo di tempo in casa della famiglia Von Trapp, in qualità di governante...



Una promessa è una promessa, in onda alle 17.45 su Nove.

Si avvicina Natale e tutti i genitori sono alla ricerca del regalo per i propri figli. Di questo importante compito si dimentica invece Howard Langston, troppo impegnato negli affari al punto da disertare la cerimonia d'assegnazione dei premi di karatè cui partecipa il figlioletto Jamie...

In TV la Sera del 25 dicembre:

Balto, in onda alle 19.40 su Italia 1.

A Nome, una isolata cittadina dell'Alaska, la vita di Balto scorre dura e poco felice: una sincera quanto rissosa amicizia lega il solitario e pericoloso cane-lupo a Boris, una eccentrica ma simpatica oca russa delle nevi...



La gang del bosco, in onda alle 20.35 su La7.

Un gruppo di bestioline, si stabilisce in un parco cittadino. L'eccitazione della comitiva è al massimo perché pensano che per loro sarà molto facile procurarsi da mangiare...



Zanna bianca alla riscossa, in onda alle 19.40 su Rete 4.

Un cercatore d'oro viene rapinato e ucciso da due criminali. Il suo compare viene a trovarsi così nell'obbligo di occuparsi del figlio e del suo cane lupo. Ed è proprio il "miglior amico dell'uomo" ad aiutare il socio...



Jack Frost, alle 21.00 su Iris.

La famiglia Frost è molto unita, nonostante il lavoro conduca Jack lontano da casa anche per lunghi periodi: Jack fa il musicista e con la sua band è impegnato nelle tournée, al termine delle quali ritrova gli affetti che per lui contano di più...



Grand Budapest Hotel, in onda alle 21 su Rai4.

Una ragazza depone una chiave di una stanza d'hotel ai piedi del busto dedicato a uno scrittore scomparso. Lo stesso scrittore racconta delle origini del suo romanzo. Un uomo oramai anziano e stanco racconta in un albergo semideserto ad un giovane scrittore la storia di Gustave H., il leggendario concierge del Grand Budapest Hotel...



Il peggior Natale della mia vita, in onda alle 21.10 su Canale 5.

A tre giorni dal Natale, Giorgio (Antonio Catania), sua moglie Clara (Anna Bonaiuto) e la loro figlia Margherita (Cristiana Capotondi) sono stati invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto (Diego Abatantuono)...



Ballare per un sogno, in onda alle 21.10 su La5.

Lauryn è una ragazza che parte da una piccola città per raggiungere Chicago con un sogno: entrare in una delle più prestigiose scuole di danza...



Robin Hood principe dei ladri, in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Ritornato in Gran Bretagna con il nero saraceno Azeem, dopo una rocambolesca fuga dalla prigione nella quale era stato rinchiuso a seguito della sua cattura avvenuta durante una sfortunata crociata contro gli infedeli, il nobile Robin di Locksley scopre che il Paese, in assenza di re Riccardo, è costretto a subire le angherie dei Normanni...



Big Hero 6, in onda alle 21.15 su Rai 3.

Big Hero 6 è una commedia d'avventura ricca d'azione sull'enfant prodige esperto di robot Hiro Hamada, che impara a gestire le sue geniali capacità grazie a suo fratello, il brillante Tadashi e ai suoi amici...



Belle e Sebastien - L'avventura continua, in onda alle 21.15 su Rai 1.

Dopo il successo del primo capitolo, tornano Belle e Sebastien in un'avventura con più azione, nuovi importantissimi personaggi e sempre tante, tantissime emozioni. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina...



Now You See Me - I maghi del crimine, in onda alle 21.15 su Italia1.

Una squadra dell'FBI è sulle tracce di un super-team formato dai più grandi illusionisti del mondo, i quali mettono a segno una serie di rapine in banca nel corso delle proprie esibizioni...



7 Spose per 7 fratelli, in onda alle 21.20 su Rete4.

I sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, sentono dolorosamente la mancanza di una donna che si occupi dell'azienda domestlca...



Bee Movie, in onda alle 22.15 su La7.

L'ape Barry B. Benson, appena presa la lurea è decisa a non arrendesi al suo destino naturale, quello di passare la vita a fare miele. Decidendo di allargare il proprio orizzonte parte alla scoperta del mondo esterno alla sua colonia...



Una famiglia perfetta, in onda alle 23.10 su Canale 5.

Protagonista del film è Leone (Sergio Castellitto) 50 anni, uomo potente, ricco e misterioso, ma soprattutto solo. Lo è a tal punto da arrivare ad ingaggiare una compagnia di attori, per far interpretare loro la famiglia che non ha mai avuto...



100 volte Natale, in onda alle 23.15 su Rai 1.

Pete è il secondo di tre fratelli, entrambi belli e intelligenti, che lo fanno sentire un buono a nulla. Nel giorno di Natale spera di dimenticare le sue sfortune e di trascorrere del tempo in pace con la sua famiglia, ma tutto va storto...



Un amore sotto l'albero, in onda alle 23.40 su Rete 4.

Le vite di cinque persone sole e disperate s'intrecceranno a New York, la Vigilia di Natale e con l'aiuto reciproco ma soprattutto grazie ad una rinnovata fiducia in loro stessi, riusciranno ad ottenere qualcosa di più della semplice allegria natalizia...

