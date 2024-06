Xavier Gens dirige un film che, per gli appassionati del genere, non mancherà di riservare delle soddisfazioni. Anche perché il solo immaginare uno squalo mutante che nuota nella Senna è uno spunto inevitabilmente attraente. La recensione di Under Paris di Federico Gironi.

“Seee.. mo ar fiume ce stanno pure i piranes!”.

Ce la ricordiamo tutti questa battuta, pronunciata da un infermiere indolente a commento dei racconti sconclusionati dell’Enzo di Un sacco bello, sotto il sole a picco della Roma ferragostana. No, ar fiume, ovvero nel Tevere, i piranha non ci sono. C’è di tutto, ma i piranha no. Nel Po ne hanno pescati un paio, negli anni scorsi, ma poco importa: sopratutto perché nel Po ci sono i ben più orribili e spaventosi pesce siluro. Di squali, però, nei nostri corsi d’acqua dolce, no, non c’è traccia. Per fortuna.

Al di là delle Alpi, invece, siccome lì hanno la grandeur, si sentono sempre superiori, pensano di essere sempre arrivati sempre prima di noi, qualcosa è successo. Almeno al cinema. O meglio: in un film. In Under Paris.

Lo spunto, va ammesso, è irresistibile. A Parigi, nella Parigi che si sta con un po’ di ansia e affanno ben mascherati preparando alle XXXIII Olimpiadi, di ritorno a 100 anni esatti dall’edizione del 1924, qualcuno scopre che nella Senna si aggira uno squalo. E mica uno squalo qualsiasi: uno squalo enorme e feroce. Uno squalo mutante. E qui arriva la prima reference di Under Paris allo sterminato patrimonio dell’immaginario degli shark movie: una reference che riguarda il Blu profondo diretto da Renny Harlin nel 1999, di cui Xavier Gens, regista di questo film, riprende anche un certo spirito cazzone.

Blu profondo raccontava di un gruppo di ricercatori che faceva esperimenti su squali mako, finendo col renderli più aggressivi e più intelligenti con le sanguinose conseguenze del caso; qui, in Under Paris, si parte a bordo di una nave di ricerca che costeggia il Continente di plastica del Pacifico e che studia, guarda un po’, proprio dei mako. In particolare, ne segue un esemplare femmina, Lilith, che si papperà allegramente il team guidato dalla Sophia di Bérénice Bejo, perché divenuto più grande del normale, più vorace, più aggressivo.





Stacco. Sono passati tre anni e Sophia oramai lavora stabilmente a Parigi. Viene contattata da alcune giovani attiviste di una associazione ambientalista che le rivelano quel che per lei è incredibile, e per noi ovvio: Lilith nuota nella Senna, lo dice il dispositivo localizzatore che porta ancora addosso. E allora, a Sophia non resta che cercare di convincere prima la polizia fluviale di quest’apparente assurdità (ma i mako del film sono mutanti, ricordate?), e poi, una volta portata al suo fianco la polizia (soprattutto un certo poliziotto), rivolgersi alla sindaca di Parigi.

E qui scatta la seconda, inevitabile reference: quella col film da cui tutti gli altri shark movie sono discesi, Lo squalo di Steven Spielberg. Perché, come in quel film, anche qui ovviamente, la sindaca, che sta per dare il via al triathlon che è l’aperitivo delle imminenti Olimpiadi, non ha alcuna intenzione di seminare il panico, rovinare la festa (“Parigi è sempre una festa!”, esclama garrula dando il via alla nuotata che diverrà una mattanza), mettere a rischio investimenti e operazioni di marketing.





Spunto folle e curioso, due reference agli antipodi che però funzionano bene messe assieme, una scelta intelligente per il ruolo della protagonista, un uso mediamente insolito delle catacombe di Parigi (già teatro, comunque, di Catacombs - Il mondo dei morti e di Necropolis - La città dei morti), effetti speciali non raffinatissimi ma funzionali. Diciamoci la verità: per gli appassionati del genere, Under Paris è un piacevole divertimento. Tanto più che ha dalla sua due carte davvero non banali.

La prima è il modo in cui ritrae le giovani attiviste, ventenni un po’ fanatiche che, dichiaratamente, mettono la vita di uno squalo sullo stesso piatto di quella umana e che, dettagli antispecisti a parte, di comportano con l’ottusità che può essere tipica di quell’età, e che spesso è caratteristica degli attivisti più fanatici. In Under Paris queste antipaticissime Ultima generazione degli squali fanno una pessima figura, non facendo una scelta giusta che sia una (nemmeno per la loro stessa causa) e fanno la fine che - narrativamente, cinematograficamente - meritano appieno. Una fine non buona.





La seconda ma non ultima carta vincente giocata da Xavier Gens, e qui non spoileriamo troppo, è come Under Paris arriva a concludere le sue vicende: in una maniera digitalmente spettacolare, ma soprattutto assai poco consolatoria. Perché alla fine della fiera quel che il film ci dice è una cosa, semplice e chiara: viviamo in un mondo dove l’ottusità - che sia quella fanatica dell’attivismo miope, o quella opportunista della politica: pari sono - non fa altro che dominare e fare danni, a discapito di una minoranza che, in maniera oramai un po’ idealista, continua a voler considerare equilibrio e razionalità (e magari pure il coraggio del sacrificio) che l’unico modo per salvare una situazione che appare disperata da ogni punto di vista.

Nella realtà, intanto, c’è da registrare un dato: che nella Senna, così come nel Tevere, o nel Po, di squali non ce ne sono. Ma a mettere a rischio i triathlon e le altre gare di nuoto in acque aperte previste per le imminenti Olimpiadi sono due altre minacce, non meno serie, anzi, forse di più: quella dei batteri legati allo smaltimento delle acque reflue (Escherichia ed Enterococcus), e quella di sostanze note come PFAS, che derivano dalla degradazione di vari tipi di pesticidi.