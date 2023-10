Un'opera prima fresca, leggera ma niente affatto superficiale. Barbagallo non è e non vuole essere né Moretti né Troisi, li può ricordare in qualche tic e qualche tratto, ma la personalità del film è solo sua. La recensione di Troppo azzurro di Federico Gironi.

Non si sa bene cosa sia esattamente, questo “troppo azzurro” cui fa riferimento il titolo di questo film, che segna l’esordio alla regia del giovane Filippo Barbagallo, uno che al Centro sperimentale ha studiato sceneggiatura e che ora, in questo suo film, è anche attore.

Azzurri sono i suoi occhi, ma conta poco. Azzurro è soprattutto il mare: che forse, mi sa, è il mare infinito dell’incertezza, delle paure, delle possibilità. Azzurra è l’acqua della piscina - la mitica Kursaal di Ostia - che si vede in un finale chiaramente simbolico.

Però, penso di sapere con una certa qual precisione che quello di Barbagallo è un esordio che farà parlare di sé, e che segna l’irrompere sulla scena cinematografica italiana di un giovane autore di cui in qualche modo e misura dovremo tenere conto.

Guardi il Dario di Troppo azzurro, un venti-e-qualcosaenne, lo vedi affrontare la vita con pigra indolenza, con patologica insicurezza, con sincera timidezza ma anche con la sicurezza assoluta di certe sue evidenti nevrosi, e non puoi non pensare - anche per qualche tic - al giovane Nanni Moretti. Poi però ti accorgi che nel Dario di Barbagallo, nelle sue ritrosie, della sua incapacità di affrontare completamente l’amore e il femminile, c’è qualcosa, evidentemente, del compianto Massimo Troisi.

Eppure, guarda un po’, in realtà Filippo Barbagallo e il suo Dario hanno un’identità tutta loro, niente affatto derivativa, e forse a proiettare su di lui le ombre di questi giganti siamo più noi che non lui, coi suoi modi e il suo stile.





Allo stesso modo, diffidate di chi vorrà appiccicare a Troppo azzurro e al suo autore l’abusata etichetta di film o autore “generazionale”, perché la loro forza sta proprio in quell’evidente voglia di parlare per sé e di sé senza volersi erigere a voce o sineddoche di niente o di nessuno. Di raccontare una storia che, se pure riesce a raggiungere una sua forma di universalità, lo fa portando avanti con semplicità la sua natura squisitamente singolare.

Dario, il Dario di Barbagallo, singolare lo è anche e perfino nel contesto del film che ne racconta le azioni e le ritrosie, gli innamoramenti e le incertezze, le spinte e i ripiegamenti. Singolare lo è anche rispetto agli altri personaggi: al suo migliore amico Sandro (Brando Pacitto), alle due ragazze di cui si innamora (la Caterina di Alice Benvuti, incontrata per caso, e la Lara di Martina Gatti, ammirata da lontano per una vita).

Singolare eppure, o per questo, non solo amabile, ma in qualche modo passibile di identificazione. E, soprattutto, con una personalità che lo eleva rispetto al contesto: del film e del cinema italiano.





Barbagallo azzetta il cast (ci sono anche Valerio Mastandrea e Valeria Milillo nel ruolo dei suoi genitori), il ritratto di una Roma non banale, le musiche (Pop X, scelta notevole), ma azzecca soprattutto i toni e i modi di un film che, scrive nelle sue note di regia, non ha “la pretesa di sorprendere a tutti costi, né di spiegare qualcosa, in cui si sdrammatizza per

non annoiare e anche un po’ per pudore”.

Ci è riuscito, e Troppo azzurro è un film con un garbo e un’atmosfera non comuni. Che è lieve, ironico, ma non è mai superficiale.

E forse, quell’azzurro lì del titolo, è anche un collegamento con una canzone molto famosa, quella in cui si parla di un treno dei desideri che, però, nella mente di chi canta (o di chi è in un film) va all’incontrario.