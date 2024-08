Tre amiche sono insegnanti e condividono molto della loro vita quotidiana. In un caso anche un uomo, ma non lo sanno. Nuova avventura sentimentale delicata ma con la sua dose di cattiveria per Emmanuel Mouret con Trois amies. La recensione di Mauro Donzelli.

L’amore fa brutti scherzi, se poi si mescola alla più duratura (apparentemente) amicizia, allora diffidate. I caroselli amorosi di Emmanuel Mouret sono spesso deliziosi e ipnotici, con un ritmo seducente ti conducono in un universo di amor cortese, parole dolci e nobiltà d’animo, ma la sofferenza è dietro l’angolo, a quel punto altrettanto violenta. La tradizione francese dei percorsi amorosi è vista a modo suo dal regista marsigliese, purtroppo quasi inedito in Italia, ma amato da tempo in Francia e negli ultimi tempi anche dai maggiori festival internazionali. Fra Rohmer e Woody Allen, i suoi personaggi vivono e si muovono in una bolla, come le tre amiche di questo nuovo capitolo delle sue storie d’amore, questa volta con una non indifferente nota tragica.

È infatti questa la caratteristica principale della protagonista di Trois amies, sempre in lacrime e spaventata all’idea di ferire, ma poi condannata a farlo, fino in fondo. India Hair interpreta questa dolce insegnante, Joan, affiancata a due colleghe di una scuola di Lione, Camille Cottin (Alice) e la Sara Forestier (Rebecca) lanciata da La schivata di Kechiche. Facciamo un attimo chiarezza, visto che questa storia parla di amicizia almeno quanto parli d’amore, e di come i due universi possano sovrapporsi o confondersi. Perché Joan non è più innamorata di Victor, non vuole essere disonesta, allora lo molla. La sua miglior amica, Alice, le dice che è troppo assolutista nella ricerca del puro amore, sempre e anche dopo anni, lei va alla grande con il suo di compagno, che è così innamorato, ma lei non lo sarebbe mai stata. In realtà il tipo ha una relazione con la terza amica del gruppo, fino a che il tris comincia a diventare troppo complesso, in seguito a un violento colpo di scena.

Fra una voce fuori campo per una volta spassosa e originale e il grande affetto con cui le nostre amiche di fatto si accoltellano, anche senza volerlo, il film racconta di persone che sbagliano e ci riprovano, finendo per fare anche peggio. Insomma, siamo noi a Lione, anche se non abbiamo mai lasciato Abbiategrasso o Enna e quel’atmosfera “da film francese” ci indispettisce. Non fate i pigri, prendetevi il gusto e la libertà di leggere fra le righe, di godere dell’atmosfera e perdervi in questa ronde sentimentale che sembra goffa ma nasconde crudeltà che neanche in un film di John Wick. Poi tanto c’è sempre il caso a decidere le sorti definitive. Quel che è certo è l'imperativo di mantenere fino in fondo la forza di sbagliare, di provarci e mantenere un sufficiente rispetto per l’amore di coppia da non confonderlo con la simpatia da "il solito" con il barista di fiducia.

Trois amies non sarà il miglior film di Mouret, per questo rivolgersi al precedente, Una relazione passeggera, ma quanto è piacevole farsi cullare dall’intelligenza di un arguto narratore dell’animo umano, dal suo garbo e dalle sue frecciate a punta di congiuntivo.