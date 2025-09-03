The Voice of Hind Rajab: la recensione dello straziante film di Kaouther Ben Hania in concorso a Venezia

Dolore e lacrime si uniscono all'insofferenza di un film che eticamente ci sembra discutibile, il racconto di una fra le tante drammatiche vicende di morte in questi anni a Gaza. The Voice of Hind Rajab è stato presentato in concorso a Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Squilla il telefono nella unità operativa della Mezzaluna rossa, la croce rossa del mondo islamico, che dalla Cisgiordania gestisce anche le emergenze di Gaza. Come se possa farlo, mentre la guerra di aggressione criminale del governo di Israele sta distruggendo vite umane e rendendo tristemente superate le stesse mappe di quella parte di mondo. Siamo nel 2024 e la voce che al telefono chiede aiuto non solo sarà il cruciale filo conduttore di The Voice of Hind Rajab, ma anche il ritmo pulsante del film, fra finzione e inserti di violenta irruzione della realtà, come nello stile, codificato nel precedente Quattro sorelle, dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania. Il racconto di una vicenda reale che parte dalla possibilità della regista di ottenere le registrazioni originali delle tragiche ore in cui coraggiosi operatori hanno fatto di tutto per salvare la bambina.

In quattro mura della sede operativa della Mezzaluna rossa vengono mostrati i tentativi di aggirare blocchi burocratici e impedimenti oggettivi di sicurezza per arrivare in quel punto che vedono chiaramente sulla cartina, e da cui Hind Rajab denuncia l’attacco dei tank dell’esercito israeliano. Presto la voce diventa anche un volto, pescato dalla rete e diventato imonito costante per quella giornata, il pungolo per non fermarsi nella disperata caccia. La ricostruzione e la messa in scena alzano i toni, a rischio di steccare e di rendere discutibili dal punto di vista etico i metodi scelti da Kaouther Ben Hania, su tutti la registrazione di una giovanissima voce disperata e destinata a spegnersi, vittima di una quantità di violenza e proiettili difficile da credere, così come l’ambulanza giunta coraggiosamente, e dopo mille ostacoli, per tentare di salvarla.

Non si tratta di tapparsi le orecchie o chiudere gli occhi, ma di tenerli bene aperti e provare a problematizzare, pur con il cuore gonfio di dolore. Di fare, insomma, un’analisi critica, nei limiti del possibile, riconoscere limiti cinematografici a un film che funziona, e come tale ha un suo grande valore di grido di allarme e di testimonianza di un presente da intendere in senso attivo, come militante resoconto di una straziante vicenda capace di sintetizzarne migliaia che hanno visto vittime bambini. Come tale usa ogni strumento per colpire, fino alle immagini di corpi carbonizzati appena sfocati, e in generale i minuti finali in cui irrompe la realtà, sotto forma degli effetti della strage israeliana a Gaza che, insieme all’utilizzo della voce reale di Hind Rajab inducono l’emozione con strumenti ricattatori e sicuri, più da reportage che caratteristici di un cinema che cerca le sfumature, le vie talvolta più ardue ma destinate a durare. Un film che rimane un rito collettivo in cui sfogare il dolore di mesi di una guerra di aggressione senza alcuna giustificazione.