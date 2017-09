The Third Murder Recensione

Dalle abituali saghe familiari dove il tessuto narrativo è costituito da un ordito fatto di sentimenti, pulsioni, affetti e contrasti, alle aule dei tribunali, a una storia gialla destinata a diventare riflessione filosofica sulle differenze che esistono tra la Verità e la Giustizia.

Con The Third Murder cambia toni e registro, Hirokazu Kore-Eda, e il passaggio per lui - e per noi - non è del tutto indolore.

Un omicidio, un reo confesso, un avvocato deciso a non perdere (o a limitare le perdite), e che per questo appare poco interessato ai fatti in senso ampio, e più a quegli elementi utili solo e soltanto alla sua linea di difesa. E poi però il complicarsi delle cose, la necessità di prendere in considerazione nuovi elementi, e i dubbi che nascono, e la crescente ossessione dell’avvocato per capire quel che è successo davvero, mentre il suo assistito cambia versione senza un apparente motivo.

E centoventicinque minuti di durata fatti di parole, di sguardi, di note composte da Ludovico Einaudi, una regia morbida e scorrevole che alla consueta eleganza alterna scelte un po’ facili, un po’ banali.

Basta pensare ai continui confronti tra i due protagonisti, seduti l’uno di fronte all’altro in parlatorio, separati da un vetro grazie al quale il riflesso del volto di uno si sovrappone al viso dell’altro: la Verità e la Giustizia che si confrontano, che si sovrappongono, si dividono. O a un finale che vede l’avvocato piazzato nel bel mezzo di un incrocio, perché tanto - e non si entra nei dettagli della trama, ovviamente - l’incertezza delle idee e delle scelte deve essere rimarcata.

Kore-Eda è un regista intelligente, e ha una mano capace, e racconta di un uomo disposto a farsi specchio e vettore del desiderio altrui: di essere quello che gli altri vogliono che sia, mentre l’altro protagonista è colui che proietta, che sceglie, che etichetta. E che entra in crisi quando i ruoli sembrano invertirsi, quando la svolta nella versione dell’accusato arriva per ragioni altruistiche.

Tutto bello, tutto giusto. Ma anche tutto troppo dilatato, troppo (poco) spiegato, troppo farraginoso.

E alla fine The Third Murder non si discosta poi molto da una versione arty e intellettuale di un prodotto di genere come Una doppia verità.