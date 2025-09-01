The Testament of Ann Lee: la recensione del film com Amanda Seyfried presentato a Venezia

La storia di una setta e della sua fondatrice a fine 700 fra Inghilterra e Stati Uniti. A tratti un musical e spesso un film che richiede molto da parte degli spettatori, The Testament of Ann Lee è stato presentato in concorso a Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Le invocazione al cielo sono quelle d’ordinanza, dovute in un film biografico e religioso a tutti gli effetti, ma sono a ritmo di ballo e musica in una visione (in almeno un paio di sensi) molto personale della vita e del fanatismo della fondatrice del movimento degli Shakers. La regista la definisce favola epica, ma la pazienza necessaria per superare indenni, senza peccati o diventare vittimi della violenza utilizzata volentieri dalla congrega, è necessaria in dosi cospicue. Radicale è la pellicola, in senso anche fisico come d’ordinanza per la squadra composta da Mona Fastvold, qui regista e cosceneggiatrice, e Brady Corbet, qui cosceneggiatore. Il punto di partenza è proprio la specificità fatta di musica, canti e balli, di questo movimento religioso nato nella fine del XVIII secolo.

L’ambizione è di casa, in The Testament di Ann Lee, quella di affrontare con una ricerca visuale personale e allo stesso tempo realistica, in molti casi buia ai limiti dell’impossibilità di distinguere in pieno i volti degli interpreti, un terreno fra il mistico e il delirante, follia e manipolazione di un numero sempre maggiore di persone, con scopi che possono intendersi come di fratellanza cosmica o almeno discutibili. Come l’inizio del film ci dimostra, non si scherzava, in quegli anni e in quei contesti, in quando a violenza e utilizzo del corpo per fini ultraterreni. Come negli altri film di Fastvold, non c’è spazio per l’ironia o momenti di leggerezza, per lei il cinema è una missione e richiede una comunione fra molte persone, proprio come il movimento che racconta, c’è poco da ridere e un po’ da soffrire, almeno se la pazienza non è il vostro forte o il musical non lo frequentate con gioia.

È il principio di celibato e castità a caratterizzare i dettami di Lee, una delle poche leader religiose donne di quegli anni, insieme a una forma di uguaglianza utopistica e complessa da rendere nei fatti. Il nome Shakers, per questa setta legata all’universo dei Quaccheri, rimanda al movimento dei loro atti di devozione, frenetici fino all’estatico tremante. Il loro è un predicamento pre moderno, che rimanda più a riferimenti medievali che all’età dei Lumi. Un percorso lungo anni che la porta dalla natia Inghilterra allo Stato di New York, arrivando a pretendere dagli aderenti oltre al celibato l’astinenza sessuale come condizione necessaria per realizzare il regno di Dio in terra. Da pochi seguaci a migliaia, nei boschi fuori dalla città, per la “sposa dell’Agnello”, così si faceva chiamare, sorta di metà femminile di Dio, “dopo che Gesù aveva incarnato quella maschile”.

Come dire, non manca l’autostima a Lee, così come a Fastvold, che fa sentire sotto pelle il fanatismo e la millenarismo di una fede che da laica la regista sente vicina. La sensazione vedendo il film non è stata la stessa, a dirla tutta, pur ammirando alcune musiche e coreografie in cui si sono fatte valere la protagonista Amanda Seyfried, molto volenterosa, e gli altri membri del cast, come Thomasin McKenzie, Stacy Martin, Tim Blake Nelson, Christopher Abbott e molti altri. The Testament di Ann Lee è una visione per volenterosi, se non per asceti, e come ogni opera sinceramente appassionata, ai limiti dell’ossessione o del fanatismo, pò risultare commovente per chi “crede”, e una mezza tortura di noia per i miscredenti.