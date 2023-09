Un confine diventato cruciale negli ultimi anni. The Green Border racconta la terra di nessuno fra Bielorussia e Polonia dove migliaia di rifugiati sono stati e sono tuttora trattati senza dignità o peggio sono morti. La recensione del film di Agnieszka Holland in concorso a Venezia.

Una nuova frontiera d’Europa, un nuovo cimitero si è aggiunto negli ultimi anni a quelli via terra e via mare che da molti anni fanno sanguinare il nostro continente e le nostre coscienze. Questo film parte da un senso di urgenza, lo si percepisce in pieno fin dal primo fotogramma. Quello di raccontare qualcosa che stava accadendo, con la speranza che all’uscita l’emergenza non fosse più tale. Pura illusione. The Green Border è stato girato in poche settimane e in pochi mesi passato dalla fase di ideazione alla realizzazione finale, con un lavoro enorme di montaggio per selezionare ore e ore di materiale girato.

Passando ai fatti: siamo al confine fra Bielorussia e Polonia dove migliaia di rifugiati sono stati convinti dal dittatore del paese ex sovietico, il famigerato Lukashenko, a passare per il suo paese perché avrebbero avuto facile accesso in Europa dal confine con la Polonia. Ovviamente notizia infondata, diffusa per creare pressioni e provocare l’UE, che ha portato i rifugiati e venire rimpallati anche per molte volte fra un confine e l’altro, rimanendo in una zona di nessuno fra foreste e paludi, in condizioni disumane, maltrattati e picchiati dalle guardie di confine, soprattutto bielorusse, ma non solo.

Per Agnieszka Holland nasce come un grido d’allarme contro la deriva populista del suo paese, che ha costruito una menzogna di stato, una finta realtà alternativa in cui i rifugiati portavano malattie, pedofilia e ogni male immaginabile. Una questione razziale che rievoca un linguaggio nazista, stonando con lo spirito d’accoglienza di quel paese nei confronti degli ucraini, ospitati in due milioni dallo scoppio della guerra. Ma lì era stata la gente comune a costringere il governo polacco a mostrare un lato umano e accogliente, tanta era la volontà condivisa. Ma la cosa importante, avvicinandosi a The Green Border, è che l’esigenza politica della sua realizzazione non annulla in alcun modo un valore cinematografico evidente. Agnieszka Holland ha alle spalle una filmografia altalenante, e proprio a un’età matura sembra riprendere con qualità un percorso che l’ha portata a raccontare altri confini, quelli storici, fra Seconda guerra mondiale e Olocausto.

Parte come un documentario, gettando lo spettatore subito nel pieno dell’azione, con l’arrivo di rifugiati dalla Turchia a Minsk, procedendo per capitoli corrispondenti a diversi punti di vista, riuscendo a coprire in maniera esaustiva le varie componenti in gioco. La parte più propriamente narrativa è sviluppata intorno a un’associazione di attiviste impegnate nella foresta, su un altro confine, quello imposto dal governo polacco intorno a quello reale per non far entrare la stampa e chiunque, invocando “lo stato d’emergenza”. Le loro dinamiche, le tensioni fra chi vorrebbe fare di più e chi cerca una via lucida e razionale di convivenza con le autorità, sono ricostruite con abilità, anche grazie a interpreti davvero convincenti, come per altro in tutto il film.

Non ci sono note stonate, mentre si segue il film con strazio e un magone sincero, ma non indotto con additivi scorretti. A parlare sono semplicemente persone e storie esemplari, con semplicità, riuscendo a catturare l’umanità di chi spera e arriva, e le varie gradazioni di assenza di umanità di chi reprime, assiste e basta, si disinteressa o ha semplicemente paura. Impossibile rimanere indifferenti, non provare rabbia e sconcerto, venire sollecitati nei convincimenti morali più profondi. Il cinema dimostra ancora una volta di essere politico soprattutto quando è sincero e si rivolge al cuore di chi guarda.