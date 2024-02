Ben più, e ben oltre una semplice (ma a tratti geniale e esilarante) parodia di Star Wars o di Dune, questo nuovo film folle e intelligente di Bruno Dumont di basa sulla compresenza degli opposti per continuare l'indagine del francese sulla natura umana. La recensione di L'Empire di Federico Gironi.

Siamo di nuovo lì, sulla Côte d'Opale, nelle zone di P’tit Quinquin. Non a caso, in giro si rivedono due vecchie conoscenze: gli esilaranti poliziotti Van der Weyden e Carpentier. Si rivedono quando avviene un incidente automobilistico in cui muore, decapitata, la mamma di un bambino biondissimo e con gli occhi azzurrissimi. E poi ancora quando quello stesso bambino viene misteriosamente rapito.

Accadono strane cose attorno a quel bambino, perché non è un bambino qualsiasi. È una sorta di prescelto, una bestia dell’Apocalisse.

Il fatto è che lì, sulla Côte d'Opale, tra mucche e cavalli, mare e campi, barche da pesca e trattori, cozze e capesante, fattorie e dune sabbiose, si sta combattendo la battaglia suprema e finale tra il Bene e il Male. O meglio: tra gli Uno e gli Zero, razze aliene contrapposte, in lotta per la conquista dell’animo umano e della Terra intera.

Molti di quelli che abitano quei luoghi, in realtà, sono alieni. Zero e Uno che si sono impadroniti di corpi umani, e che vivono una lenta quotidianità in un clima da guerra fredda, in attesa che scoppi quella vera.Ci sono Rudy e Line, per esempio, tra gli Zero. Tra gli Uno, Jane e Rudy.





Dovrebbe essere già ovvio che L’Empire è un film basato sulla convivenza - complessa, difficile, carica di frizioni - degli opposti. Su dualismi netti e evidenti. Da sempre affascinato, fin da L’età inquieta, dalla complessa mescolanza tra bene e male negli istinti e nell’animo umani, Bruno Dumont qui parla anche di uomini e donne, giusto e sbagliato, amore e sesso, naturalismo e spettacolarità, cinema d’autore e blockbuster. Attori professionisti e non professionisti.

Alle scene girate nel villaggio di Audresselles, dove il film è ambientato, si contrappongono quelle che mostrano regge (di Caserta) galattiche e cattedrali gotiche (la Saint-Chapelle) interstellari, che poi sarebbero, rispettivamente, le astronavi madri degli Zero e degli Uno, favolose intuizioni di un film che, oltre a tutto il resto, realizza una parodia a tratti irresistibile delle magniloquenti saghe fantascientifiche.

Di Star Wars, certamente, ma anche del recente Dune versione Villeneuve.





Mentre risuonano la note perfette di Bach, o musiche da mélo, mentre Van der Weyden mette in scena i suoi tic, e Fabrice Luchini e Camille Cottin versioni demenzial-clownesche di sé stessi che nessun attore italiano avrebbe probabilmente cuore e fegato di mettere in scena, Bruno Dumont continua a parlare delle cose che gli sono sempre interessate.

Col suo cinema capace di esplorare i paesaggi dei volti umani così come le espressioni della natura e dell’architettura, il francese si interroga sul mistero della vita, dell’animo umano, dell’attrazione sessuale e dell’amore.

Jony, che non è solo il Cavaliere oscuro e pescatore degli Zero, ma il padre del Prescelto, si accompagna alla sensualissima Lina, ma è anche irresistibilmente attratto, ricambiato, da Jane, principessa degli Uno.

Tra loro non è solo sesso, forse, e il loro incontro genererà conseguenze imprevedibili.





Dumont ha girato un film folle, stralunato, inedito e, a modo suo, assai complesso e intelligente.

Non trova l’umorismo irresistibile di P’tit Quinquin, ma forse nemmeno voleva. Dietro a ogni bizzarria, ogni elemento demenziale, ogni volto storto e stralunato, c’è sempre una forma di serietà, qualche ombra di gravità, perfino. Anche in questo, il francese ha cercato la compresenza degli opposti.

C’è del genio, in L’Empire. C’è una visionarietà unica, personale, talmente particolare che, spesso, lascia interdetti. Incapaci di comprendere, di identificare, in quel quieto marasma di suggestioni, citazioni, significati, dove si debba collocare il giudizio del nostro gusto.

E per questo, anche, oltre al resto, quello di Dumont è un film che non va affatto sottovalutato.