Parker Finn dà al suo sorprendente Smile un sequel più ambizioso e con una protagonista straordinaria. La recensione di Daniela Catelli.

Arriva al cinema il secondo capitolo di quella che si prospetta come una nuova saga horror, anche se noi, dato l’indubbio talento che dimostra di avere, speriamo che lo sceneggiatore e regista Finn Parker si dedichi anche ad altre storie e non esaurisca la sua vena restando intrappolato, come molti (troppi) nell’idea geniale di origine. Smile era stato un enorme successo a sorpresa e ci aveva davvero colpito questa storia a metà tra It Follows e The Ring, di un demone parassita che passa di corpo in corpo e di mente in mente provocando allucinazione, follia e orribili suicidi, tanto da suscitarci più di un brivido, a partire proprio dal concetto di partenza stesso: cosa c’è di più amichevole, simpatico e bonario di un sorriso? E dove si colloca il confine tra la benevolenza e la malignità in questa volontaria contrazione dei muscoli del viso? L’idea di un demone che fa sorridere in modo clownesco le sue vittime era già una perfetta metafora di una società ipocrita in cui tutto il marcio resta nascosto sotto una patina di educazione e gentilezza ma che ci vuole poco - e nella vita reale nemmeno un demone - per far venire alla luce.

Con Smile 2, Finn punta più in alto e confeziona un film sicuramente più patinato e costoso del primo, a cui avrebbe giovato una durata più concentrata, ma comunque capace di tenere fede alle ambizioni di una storia (vivaddio, un horror con una trama sensata!) che mette in campo molti elementi diversi. A parer nostro, nonostante alcuni momenti, il sequel è all’altezza del primo film e se lo avete amato vi consigliamo di vedere anche questo. I legami col primo, se non lo ricordate, vengono brevemente riassunti nel prologo prima dei titoli di testa, col tentativo fallito del poliziotto interpretato da Kyle Gallner di passare la maledizione alle vittime designate e l’involontario contagio di un altro personaggio che poi entrerà in contatto con la nuova protagonista, Skye Ryler, una popstar reduce da un brutto incidente dovuto al suo passato di tossicodipendente, una via di mezzo tra Britney Spears e Madonna, alla vigilia del tour che la riporterà di fronte al pubblico. Tormentata dal mal di schiena conseguente all’incidente, dagli obblighi di un lavoro e dai sensi di colpa, Skye si ritroverà ad affrontare anche qualcosa che è dentro di lei e a cui non riesce a credere.

Altro sulla trama non vi diciamo perché siamo da sempre convinti che non sia necessario raccontarla per dare l'idea del film che vedrete. Finn Parker giostra benissimo i due piani della storia, tanto che a un certo punto lo spettatore, come Skye, non riesce quasi più a distinguere tra realtà e allucinazione, in un continuo rovesciamento di piani che disorienta e affascina. Molto belle le coreografie dei balletti, che a un certo punto vengono utilizzate, in modo molto divertente, anche in chiave horror. Già, perché Smile 2, oltre a catturare lo spettatore nell’angoscia della protagonista, ha anche dei momenti (volutamente) divertenti, di quelli che fanno imbarazzare chi non sa se ridere o meno nel bel mezzo di una scena angosciante. Il gore è presente in maggior misura e le morti, a volte in insistiti primi piani e a volte in indimenticabili flash, sempre bizzarre e a modo loro spettacolari. Senza il sadismo dei Terrifier, Parker però non ci risparmia niente, come niente risparmia alla sua protagonista, una straordinaria Naomi Scott, che porta il film interamente sulle sue esili spalle con la grinta di un marine e la grazia di una farfalla, si immerge anima e corpo nel ruolo senza mai farci dubitare della realtà dei suoi tormenti.

Si deve a lei gran parte della riuscita del sequel, che presenta anche un cammeo di Drew Barrymore nel ruolo di se stessa come conduttrice del talk show a cui viene invitata Skye e la sempre ottima Rosemarie DeWitt nel ruolo della madre che vuole rilanciare, costi quello che costi, la carriera della figlia. Nella parte del compagno defunto della popstar fa capolino Ray Nicholson, che al padre Jack per ora somiglia solo nel ghigno, mentre ci è piaciuta parecchio la performance di Lukas Gage nello schizzatissimo ruolo del povero Lewis. Bello il finale, per quanto tirato un po’ troppo per le lunghe, anche se per quanto ci riguarda restiamo convinti che certi mostri siano tanto più efficaci quanto meno si manifestano fisicamente. Contribuisce in modo egregio al film lo straniante, angosciante commento musicale di Cristobal Tapìa de Veer, che indovina tutte le corde giuste per stuzzicare i nervi dello spettatore. Alla fine si resta un po’ storditi e a metà tra l’apprezzamento per un film horror che ha almeno una storia, un personaggio forte e dei sottotesti contemporanei (non ultimo la fama con i suoi danni collaterali e la fragilità di molte star) e la sensazione che Parker Finn abbia voluto mettere troppa carne al fuoco. Fatto sta che stanotte non abbiamo dormito sonni tranquilli, e questa per noi, che di horror ne vediamo di continuo, è la prova che con tutti i suoi difetti Smile 2 funziona, e anche parecchio.