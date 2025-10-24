Scarlet, la recensione del film di animazione di Mamoru Hosoda, inno pacifista al perdono

Scarlet di Mamoru Hosoda racconta la vendetta disperata di una principessa seicentesca... e del suo incontro con un infermiere della Tokyo attuale. Com'è possibile? La recensione di un particolarissimo viaggio nell'aldilà, intrecciando anime e tradizione occidentale.

Scarlet è una principessa di un regno danese nel Seicento: suo padre viene giustiziato da innocente, incastrato da una macchinazione di suo zio. Decisa a vendicarsi, Scarlet fallisce il colpo e finisce in quello che sembra l'aldilà. Anche nella morte, prosegue la sua ricerca del traditore, ma nelle peregrinazioni in questa surreale terra s'imbatte in Hijiri, un infermiere della Tokyo attuale, ancora più sperduto di lei. Cosa insopportabile, Hijiri si fida del prossimo a prescindere... tollera stoicamente l'intollerabile e non fa che aiutare chiunque. E se avesse ragione lui?

Scarlet rappresenta forse l'apice di un processo che Mamoru Hosoda, uno dei maestri dell'animazione contemporanea, aveva avviato già con il precedente Belle, che però manteneva più stilemi dell'anime. Il regista e sceneggiatore torna a chiedere la collaborazione al character design di Jin Kim, che alla Disney aveva creato graficamente Elsa e Anna dei Frozen, ma non è solo un vezzo grafico. La convergenza tra tradizione nipponica e cartoon occidentale è incarnata dal film intero anche sul piano narrativo. Scarlet agisce in un contesto di tradizione letteraria magari non fiabesca ma comunque radicata in un immaginario patrimonio dell'umanità: la sua vicenda sulla Terra è un Amleto incrociato al Macbeth (basti notare nomi e dinamiche dei personaggi nella sua "tragedia"), e s'imbatte in un dantesco "Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate", scritto proprio in italiano, su un muro. A intervalli regolari, una folgorante giustizia divina viene poi dispensata da un'enorme creatura nel cielo, somigliante a un drago marino, una sorta di fusione tra un Dio spietato da Vecchio Testamento e una visione orientale. Contaminazione culturale e visiva. Scarlet è una principessa Disney "animizzata", volitiva sì come va di moda nell'ultimo decennio, solo che Hosoda ha un'idea parecchio diversa della "resilienza": insegue uno stato quasi zen, andando oltre l'inevitabile desolazione per la guerra raccontata spesso da Miyazaki. Hosoda esige proprio la pace, punto e basta.

La protagonista è disposta a piegarsi ma non a spezzarsi, è dura come la roccia... ma tutto questo non l'aiuta affatto. Il vero obiettivo della sua impresa si modifica strada facendo, nella sua presa di coscienza in questa surreale terra di nessuno, dove diversi personaggi vogliono raggiungere fisicamente l'Eternità, rappresentata come la cima di una montagna. Cosa ha cercato di dirle da lontano suo padre, un attimo prima di essere giustiziato? La risposta è molto vicina a lei ed è Hijiri: simbolicamente, Hosoda trova un modello di comportamento votato alla non violenza in un personaggio contemporaneo, figlio di un'epoca parecchio distante da quella di Scarlet, proprio per questo auspicabilmente più saggia, perché dovrebbe aver fatto tesoro dell'esperienze di secoli di odio, violenza e guerre. Sappiamo che il nostro tempo non è riuscito affatto a diventare pacifico come Hijiri, ma allo stesso tempo - e qui è la nota ottimistica più toccante - ha per lo meno sviluppato la consapevolezza di un'alternativa alla violenza. E il giovane la trasmette a Scarlet, che quindi trova il suo principe azzurro in una sorta di fiaba disneyana, dove però amore privato e amore per il prossimo coincidono. La salvezza arriva da un principio ben chiaro agli esseri umani attuali (non importa quanto disatteso): "violenza chiama violenza". È una considerazione che nel Seicento non era affatto ovvia, e non importa quanto poco siamo all'altezza di questa nostra presa di coscienza: ci siamo comunque arrivati ed è un dono. Il tilt dei piani temporali è proprio funzionale al messaggio.

Non che Scarlet sia un film privo di momenti didascalici: a dispetto della sua strana (ma originale!) struttura narrativa, ha un plot meno contorto e criptico di altri anime, per cui un eccesso di dialoghi sul finale rischia di sottolineare ciò che è già abbastanza chiaro. Ma ci sbilanciamo in un giudizio entusiastico, perché la messa in scena è davvero all'altezza della missione poetica. Hosoda costruisce in immagini e sound design un "altrove" metafisico che non smette mai di incuriosire anche quando la storia diventa un po' ridondannte. Mantiene sempre fresca l'animazione, alternando una forte CGI con shading cartoon per i protagonisti principali (ideale per ibridare la corposità del design disneyano con l'anime) e un classico 2D per i comprimari e i flashback nel mondo reale. Lo spettacolo si mantiene sempre bello da osservare ed energico, senza paura di contrapporre la concreta aggressività dei combattimenti a una parentesi ballerina spensierata: ingenuo sì, ma questa dopotutto rimane una fiaba, solo adeguatamente globalizzata per la nostra epoca.