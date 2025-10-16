Per Te: la recensione del film con Edoardo Leo ispirato a una storia vera

Dopo l'anteprima alla festa del cinema di Roma arriva al cinema il 17 ottobre Per te, film drammatico di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Teresa Saponangelo ispirato alla vera storia di Mattia Piccoli e di suo padre. La recensione di Daniela Catelli.

La memoria per un essere umano è la cosa più importante: è la custode degli affetti, dei ricordi e degli incontri che ci hanno formato, nel bene e nel male. Perderla è devastante per tutti, per chi sa che succederà e per chi ha legami affettivi con la persona in questione. Per te di Alessandro Aronadio, prodotto e interpretato da Edoardo Leo, che mette tutto se stesso nel ruolo, è ispirato alla storia di un giovane padre, Paolo, colpito poco dopo i 40 anni dall'Alzheimer precoce, e della sua famiglia, col rapporto speciale che ha col figlio Mattia, ancora piccolo, che lo aiuta nella quotidianità al punto da essere insignito del titolo di Alfiere della Repubblica nel 2021 dal presidente Mattarella. Per fare su un argomento del genere un film di finzione, che arrivi ad un pubblico più ampio possibile , bisogna operare scelte narrative congrue e coraggiose, che da un lato mantengano il rispetto per le vere persone coinvolte e dall'altro dia a un regista e ai suoi interpreti la necessaria libertà per raccontare una storia che riguarda molti, pur nella sua apparente eccezionalità.

I film sulle malattie degenerative o incurabili sono un terreno scivoloso: possono essere a modo loro retorici e ricattatori, lavare la coscienza dello spettatore per il tempo della visione o spaventarlo al punto da essere rifiutati, ma quando sono ben fatti e con una scelta stilistica ben precisa questo rischio non si corre. Alessandro Aronadio, coi suoi coautori Ivano Fachin e Renato Sannio, inizia dalla gioia dell'amore e del ricordo (e da serate che nascondono un desiderio di normalità ormai impossibile), accompagnando il film con una bellissima colonna sonora degli anni Venti del secolo scorso, in una cornice che rimanda ai capolavori di Buster Keaton, uomo a cui capitano catastrofi inenarrabili ma che resta imperturbabile di fronte alle tragedie della vita. E' la moglie Michela ad aver trasmesso a Mattia la passione per questo cinema, mentre Paolo, prima di rivelare al figlio cosa sta succedendo dopo un periodo straniante per il ragazzino, condivide con lui la visione di uno dei suoi film preferiti, Rocky. Keaton con le sue spericolate acrobazie e il pugile che resta in piedi anche se perde sono due ovvie metafore dell'imprevedibilità della vita, ma anche i due lati di un ritratto famigliare che si compenetra, che è unito dall'amore, dal senso dell'ironia e da un pizzico di follia che inizialmente, dopo la diagnosi, la coppia cerca di ricreare.

A un certo punto questo viaggio pieno di incidenti di percorso, ma la cui meta purtroppo è ben chiara, si trasforma in un vero e proprio road movie, quando Paolo porta il figlio a trovare lo zio (un gigantesco Giorgio Montanini) con cui non ha rapporti da anni, per ricucire in nome dei ricordi comuni il loro travagliato legame. Anche il fratello è prigioniero di una memoria, immutabile e mai toccata, quella dell'infanzia conseguente alla perdita della madre prima e di entrambi i genitori poi. Edoardo Leo, dicevamo, dimostra di possedere corde di attore molto duttili e sensibili, non solo quando fa il buffone ma soprattutto nelle scene in cui lo sguardo e la postura esprimono tutta la devastazione di una malattia che non lascia scampo. Teresa Saponangelo è una delle attrici più naturali e sensibili del nostro cinema e la sua Michela ci ruba l'anima: un esempio per il marito e per il figlio, invece di cedere alla disperazione cerca di vivere la quotidianità il più possibile, e pur nella sofferenza non perde mai il sorriso e l'amore per l'uomo che non smetterà di amare anche se prima o poi di lui resterà solo un involucro perso in un suo mondo che taglierà fuori per sempre lei e il figlio.

Sul rapporto con Mattia (lo spontaneo ed espressivo Javier Francesco Leoni) si concentra buona parte del film, perché – come accadeva in 18 regali, anch'esso ispirato a una storia vera – il padre sa che il tempo trascorso con lui è limitato e cerca di tamponare la sua assenza (anche se non fisica in questo caso ma mentale) regalando al figlio il ricordo di un padre amorevole e presente. Per te non è un film che maschera il dramma di una diagnosi terribile (ci sono scene che mettono i brividi e una che sembra girata all'insaputa dei passanti) e non offre illusorie speranze, ma ricorda a tutti che l'amore dato non è mai sprecato e che il tempo che abbiamo, e che non sappiamo quanto sia, dovremmo dedicarlo a quello che veramente conta nella vita, perché qualcuno possa ricordarci, qualunque sia il nostro destino.