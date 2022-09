Con una storia ispirata a un fatto realmente accaduto, Ciro D'Emilio all'opera seconda conferma un bello sguardo registico, anche se non tutto convince a pieno. La recensione di Daniela Catelli.

Bernardo è un uomo di successo: vive in Friuli, in quel florido Nord Est italiano in cui quello che hai fa la differenza. Frequenta la gente che conta, ha una figlia che adora, per hobby e per adrenalina fa il pilota di rally con l'amico fraterno e futuro sindaco e sogna una stella per il suo ristorante. È uno di quegli uomini che sembrano non stancarsi e non fermarsi mai, certi della propria invulnerabilità. Fino al giorno in cui, a causa di un giovane cugino, viene costretto a uno stop imprevisto che distrugge tutta la sua vita: senza colpe, dovrà passare un anno in carcere, dove farà amicizia con Elia, un detenuto dell'Est che lo aiuta a sopravvivere e a cui si rivolgerà una volta uscito per riprendersi tutto quello che gli è stato tolto.

Con Per niente al mondo, sua opera seconda dopo Un giorno all'improvviso, Ciro D'Emilio conferma in parte le promesse dell'esordio, cambiando radicalmente storia, ambientazione e punto di vista. Il suo è un cinema stilisticamente forte e curato in ogni dettaglio, dalla recitazione alla messa in scena, dal commento musicale al paesaggio, che qua non è solo sfondo ma co-protagonista al pari di chi lo abita. È anche un cinema pensato e organizzato ancor prima di arrivare sul set, dal lavoro con gli attori alla interessante narrazione articolata su tre linee temporali che non confonde ma dà allo spettatore gli elementi sufficienti per farsi un'idea senza poter esprimere un giudizio. Il suo limite, però, sta in una a tratti eccessiva raffinatezza che finisce per perdere di vista la sostanza di quello che racconta.

Prendendo spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto, D'Emilio confeziona un film che mette in gioco temi diversi: dal valore dell'amicizia allo stigma sociale e al pregiudizio, dalle scelte che la disperazione porta a compiere all'errore giudiziario e ai rapporti interpersonali, quelli di sempre e quelli che si creano in determinate circostanze. Per niente al mondo è la storia della discesa agli inferi di un uomo innocente, ma non è (e non vuole essere) Detenuto in attesa di giudizio, non è un film denuncia. D'Emilio cita come ispirazioni e modelli Il profeta di Audiard, My Name is Joe di Ken Loach, 21 grammi di Inarritu e The Wrestler di Aronofsky per la loro capacità di mettere insieme realismo e spettacolo cinematografico, indagando sulle dinamiche dei personaggi che raccontano. Le ambizioni sono legittime e i riferimenti chiari, ma l'esito finale per lo spettatore più attento è molto prevedibile e lascia un po' l'amaro in bocca.

Detto questo, ribadiamo l'apprezzamento per la messa in scena, la bella colonna sonora di Bruno Falanga e la performance degli attori, tutti molto in parte, a partire dal protagonista, il sempre credibile e intenso Guido Caprino, che dà al suo Bernardo un eco dostojevskiano e dimostra un'ottima alchimia col suo comprimario Boris Isakovic, noto attore serbo alla sua prima prova in Italia, che dipinge con Elia il ritratto veritiero di un imponente personaggio ambiguo, fino a Diego Ribon, uno di quegli interpreti capaci di essere naturali in qualsiasi ruolo. Aspettiamo D'Emilio con fiducia alla terza prova che – ci sembra di capire – lo porterà in territori ancora diversi.