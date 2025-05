Per amore di una donna, la ricostruzione di una famiglia nel film di Guido Chiesa, la nostra recensione

Con Per amore di una donna, adattamento del romanzo di Meir Shalev, il regista Guido Chiesa mette in scena un percorso di ricostruzione familiare, intrecciando passato e presente in un racconto multiculturale. La nostra recensione.

1978, Stati Uniti. Presente riluttante alla morte di sua madre, l'inquieta quarantenne Esther (Mili Avital) si vede consegnare come strana eredità della defunta un ciondolo, una foto strappata e una missione: volare in Israele per rintracciare la donna alla quale sono appartenuti. Lì, con l'aiuto del ricercatore Zayde (Ori Pfeffer), rimette insieme i tasselli della vita della madre di quest'ultimo, Yehudit (Ana Ularu), che nella Palestina britannica degli anni Trenta rivendicò una libertà e un'autodeterminazione pari solo al dolore che patì. Ma cosa lega la madre di Esther alla madre di Zayde?

Con Per amore di una donna, Guido Chiesa porta sullo schermo il romanzo "The Loves of Judith" (1994) di Meir Shalev, adattandolo con Nicoletta Micheli. L'ambientazione tra Palestina e Israele, di questi tempi, rischia di assumere solo una connotazione politica, che può offuscare l'anima effettiva del racconto, con radici in realtà nella dimensione più utopica (e urgente) degli insediamenti ebraici nel protettorato britannico, nel corso degli anni Trenta e prima della nascita dello Stato di Israele nel 1948. L'elemento più affascinante della narrazione, in parte a rischio nella versione italiana dove si perdono gli accenti, è proprio nella descrizione di quel mondo multiculturale in fuga, che trovò rifugio in comunità di stampo vagamente socialista, con l'inglese usato come lingua franca, prima che divenisse la prassi mondiale attuale. Il personaggio di Yehudit, amata da tre uomini molto diversi, è come il catalizzatore di questo villaggio globale: il padre di famiglia vedovo Moshe, l'affarista pragmatico Globerman e il sognatore Yaakov rappresentano una convivenza pacifica ante litteram. Amata da tutti e tre, Yehudit si unisce a turno con tutti nella stessa notte, in modo tale da rendere loro impossibile determinare chi sia il padre di Zayde. Per amore di lei, i tre finiscono per accettare questo assetto, decisamente più confuso da comprendere per il bambino.

Non si tratta tuttavia di soluzioni perfette, perché la narrazione rimane giustamente inquieta e instabile, suggerendo, dietro qualche iniziale mistero da svelare, che Yehudit abbia ottime ragioni per tenere a bada gli uomini in questa maniera, trovando una sua accidentata strada per non dipendere troppo da uno. Anche tramite alcuni dialoghi in campo e controcampo volutamente fuori sincrono, l'inquietudine si riflette parallela in quella di Esther che, ricostruendo il tragitto tormentato dell'identità di Yehudit tramite i racconti del figlio Zayde, deve ricostruire la propria identità allo sbando, riscoprendo le proprie radici. Capendo come, nel mondo contemporaneo, si possano riequilibare le sorti e preservare ogni tipo di famiglia, così come fece coraggiosamente Yehudit oltre quarant'anni prima. La regia intreccia passato e presente limitando o annullando soluzioni di continuità, spesso negli stessi ambienti che portano l'eco di chi vi agì decenni prima, recuperando forse proprio in questa chiave un peso politico: nell'oggi le utopie di un tempo si sono infrante in un mai risolto "due popoli due stati".

Funziona molto bene tutto il cast internazionale, almeno nella versione in lingua originale che abbiamo avuto modo di guardare, perché l'appiattimento del doppiaggio pur professionale potrebbe far pesare il retrogusto più melodrammatico della vicenda. La struttura "gialla" dell'indagine di Esther ha un epilogo facilmente intuibile molto prima dei protagonisti, ma è il sapore della luce, delle ambientazioni e dei suoni a evitare di derubricare il film a una fiction per il grande schermo. E quei suoni passano anche dalla comunicazione verbale, da quella volontà di parlarsi, di ascoltarsi e di comprendersi nonostante gli ostacoli: principio fondante della migliore convivenza tra uomo e donna... e tra popoli.