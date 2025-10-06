Peeping Tom - L'occhio che uccide: noi e il cinema, lo sguardo e le immagini. Una riflessione di ancora attualissima

Torna al cinema il 6 ottobre, in versione restaurata, il capolavoro "maledetto" di Michael Powell che, a 65 anni dalla sua realizzazione, racconta perfettamente cosa voglia dire vivere, come viviamo oggi, circondati e ossessionati dalle immagini.

Era il 1960 e al cinema usciva un film in qualche modo a cavallo tra thriller e horror, diretto da un grande regista, di cui era protagonista un serial killer, un uomo nevrotico e disturbato, le cui turbe psichiche, legate alla sessualità e al voyeurismo erano dovute ai traumi avuti da bambino a causa del genitore.

Quel film lì non era Psycho, uno dei film più famosi - se non il più famoso - di Alfred Hitchcock. O meglio: in quel 1960, c’è stato un altro film al quale, oltre che a Psycho, si adatta questa stessa identica descrizione, e quel film è Peeping Tom - L’occhio che uccide, primo film diretto da Michael Powell senza il sodale Emeric Pressburger dopo la loro separazione artistica, capolavoro incompreso (e brutalmente vituperato) all’epoca che costò a Powell due decenni di ostracismo dai set.

Sarebbe ingeneroso nei confronti di Powell dire che Peeping Tom si potrebbe considerare il b-side di Psycho, ma in qualche modo potrebbe servire a far capire quanto i due film siano facce diverse della stessa medaglia: ovvero due film bellissimi che, raccontando la storia che raccontano, riescono a diventare due straordinarie riflessioni teoriche sul cinema, sulla visione, sul voyeurismo, sul nostro rapporto con le immagini.

E forse oggi, in quest’oggi in cui tutto è immagine, produzione di immagini, riflessione di immagini (pensiamo a instagram, ai selfie, alle storie e al nostro diffondere post e altro) il film di Powell ha un’attualità ancora più stringente di quello di Hitchcock.

Il Mark protagonista di Peeping Tom, focus puller di mestiere, fotografo di nudi per arrotondare, cineamatore per inclinazione e perversione, è cresciuto sotto lo sguardo degli obiettivi paterni, letteralmente dentro le immagini, e ha l’ossessione per le immagini. Un’ossessione così forte da diventare paradossale ("Tutto ciò che riprendo è perduto", dice a un certo punto) ma soprattutto perversa, perché - per il trauma dell’infanzia, certo, ma anche e soprattutto perché non potrebbe essere altrimenti - Mark vuole riprendere e poi guardare tutto: l’osceno, certo, ma anche quello che sta oltre. Perché l’atto del guardare è sempre legato al desiderio, e al desiderio è legato l’eros e, di conseguenza, anche il thanatos. Ecco allora che l’ossessione di Mark è riprendere l'irripetibile, la morte. Di più. L’orrore e il terrore provato da chi sta per morire e rivede il suo stesso terrore in uno specchio. E finisce col far coincidere noi tanto con lui e la sua pulsione perversa e voyeuristica quanto con le sue vittime, con lo schermo a fare da specchio all’orrore che proviamo (per noi stessi).

Come il Norman di Psycho, anche il Mark di Peeping Tom è raccontato non come un mostro, ma come una persona timida e tormentata, come la vittima di un trauma, e questo aspetto scandaloso per l’epoca a Powell venne perdonato ancora meno che a Hitchcock. Dice Martin Scorsese nel documentario Made in England, dedicato al cinema di Powell & Pressburger: “Il suo problema è che si sente a disagio nel mondo, e si sente vivo e completo solo nelle immagini che crea, costruite sulla distruzione altrui”.

Sempre Scorsese - che ha restaurato il film tramite la sua The Film Foundation - ha dichiarato di aver “sempre pensato che Peeping Tom e 8½ di Fellini siano i due grandi film sulla filosofia e il pericolo del fare cinema”. A accomunare i due film non c’è solo questo, ma anche la straordinaria cura formale, la voglia degli autori di sperimentare con l’immagine in maniera da rispettare il contenuto. Sempre per dirla con Scorsese: “Ho sempre pensato che Peeping Tom e 8½ dicano tutto ciò che si può dire sul cinema, sul processo di realizzazione di un film, sulla sua oggettività e soggettività e sulla confusione tra le due. 8½ cattura il fascino e il divertimento del cinema, mentre Peeping Tom ne mostra l'aggressività [...] Studiandoli si può scoprire tutto sulle persone che fanno cinema, o almeno sulle persone che si esprimono attraverso i film”.

Anche noialtri che i film li guardiamo e basta, ma che magari li commentiamo, e li sentiamo dentro di noi, e li citiamo, siamo persone che si esprimono attraverso i film. Tutti noi, nel mondo in cui siamo immersi, ci esprimiamo (fin troppo) tramite le immagini. E Peeping Tom, oggi forse ancora più di ieri, fa scoprire tutto su noi stessi, e col nostro rapporto, virtuoso e morboso assieme, con le immagini.