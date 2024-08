Un fantino di grande successo ma sempre più eccessi, la criminalità che lo ingaggia e poi lo ricerca dopo che scappa. Fra commedia black e riscoperta della propria identità, Kill the Jockey è il film di Luis Ortega presentato a Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

È il migliore. Lo pensano tutti, ce lo ricorda anche la radio quando entra vestito di tutto punto, occhiali da sole rigorosamente sempre al proprio posto, nell’Ippodromo in cui si esibisce di solito. È un fantino, una vera leggenda nel suo settore, anche se Luis Ortega ce lo presenta nella prima scena di questo stralunato ritratto - Kill the Jockey - come una specie di inerte corpo atrofizzato da ogni sorta di comportamento autodistruttivo. Si fa subito chiaro come il tono è decisamente meno epico delle brevi note di trama. Siamo dalle parti della spiazzante dinamica narrativa di un Kaurismaki, non causalmente il direttore della fotografia viene proprio da quelle parti e da quel cinema. Un carosello di visi segnati da vita e crimine, ci conduce nella quotidianità di Remo Manfredini, questo il nome della star protagonista (l’ottimo Nahuel Pérez Biscayart di 120 battiti al minuto e Un anno, una notte). È proprio una banda di mezzi mafiosi che ne gestisce carriera e propositi per il futuro.

Il più importante sarebbe un figlio dalla fidanzata Abril, apparentemente incinta, anche lei fantina e con le fattezze della Tokyo de La casa di carta, Úrsula Corberó. Per farlo in piena libertà deve farsi valere un’ultima volta, nel corso di quella che diventa la gara più importante, per ripagare ogni debito col boss. Ovviamente, secondo copione da black comedy, le cose vanno storte e un incidente, a lui e al cavallo di razza acquistato a caro prezzo dai mafiosi in Giappone, lo porta a fuggire a gambe levate. Le sue, non del cavallo di turno. Qui inizia un altro film, con Remo che si aggira nelle strade più nascoste e vivaci di una Buenos Aires lontana dai depliant dell’ufficio del turismo, cambiando costantemente identità, indossando panni sempre diversi ma sempre senza trovare quelli giusti, non tanto per proseguire la fuga ma forse per ragioni più personali.

Una fuga che diventa un viaggio, a dirla tutta in maniera spiazzante non sempre in senso positivo, alla scoperta di sé, del proprio vero io, ma anche della sua identità, per trovare pace e felicità. Dopo una prima parte eccentrica e vitale, con tanto di balli liberi e scatenati, ma con un loro charme non trascurabile, con protagonisti Remo e April, Kill the Jockey prende una strada più introspettiva e riflessiva, e quei riferimenti a bambini e gravidanza assumono un peso maggiore, togliendo il velo sarcastico per diventare un appuntamento esistenziale. Luis Ortega conferma la sua natura eterodossa e personale all’interno di una cinematografia particolarmente vivace e diversificata negli ultimi anni come quella argentina. Risate, o più spesso sorrisi un po’ smarriti, in attesa di una diversione intima che si segue con l’affetto per un protagonista, celebrità inconsueta come il nostro fantino che ci dà giù con i vizi.