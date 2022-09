La storia di un'odiosa persecuzione processuale di cui fu vittima il poeta Aldo Braibanti negli anni '60 è al centro de Il signore delle formiche di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio in concorso a Venezia 2022. La recensione di Mauro Donzelli.

La famiglia è in nucleo più immediato della convivenza sociale umana, all’interno della quale trovare amore e protezione. Almeno dovrebbe essere così, senza arrivare magari all’estremo delle formiche, che hanno bisogno di stare vicine altrimenti perdono la strada di casa. Sono proprio le diverse declinazioni possibili del concetto di famiglia e di amore a confliggere nella storia del poeta Aldo Braibanti portata al cinema da Gianni Amelio, ne Il signore delle formiche, con protagonista un eccellente Luigi Lo Cascio. Siamo alla fine degli anni ’60 in Emilia, e casa si trova nella provincia rurale e conservatrice, in cui la chiesa è il centro di aggregazione e morale principale, ognuno sa tutto dell’altro e la paura di quello che si possa dire in giro diventa cruciale per definire lo standard educativo dei figli.

Aldo Braibanti ha riadattato un casolare come centro di aggregazione di giovani in cui sperimenta la sua idea di rappresentazione drammaturgica, condividendo esperienze creative. Un luogo dinamico in cui conosce un giovane studente di una ventina d’anni, Ettore (Leonardo Maltese), di cui diventa amico e maestro, condividendo letture e scambiandosi poesie. I due vengono subito notati e marchiati come alieni in quella realtà, specie all’interno della famiglia del giovane, schierata molto a destra politicamente e socialmente. Scappano allora a Roma, dove proseguono il loro rapporto e diventano amanti. La famiglia di Ettore lo viene però e recuperare e lo rinchiude contro la sua volontà in un ospedale psichiatrico, dove viene sottoposto a decine di sedute di elettroshock, per “guarire” dall’influsso “diabolico” di Braibanti, che viene accusato del reato di plagio e processato.

Ne Il signore delle formiche Amelio racconta un’atroce storia vera, all’interno di un Paese ancora non pienamente indirizzato verso la rivoluzione dei costumi e dei diritti del ’68, in cui nel codice penale, ancora di epoca fascista, esisteva quel reato assurdo, proprio pochi anni dopo il processo Braibanti cancellato, applicato di fatto per mettere sotto accusa i “diversi"; insomma, un “reato di omosessualità””, parola inesistente in quel testo, visto che i fascisti ritenevano la “razza italica” maschia e non era neanche paventata la possibilità di una “devianza” di questo tenore.

Lo sdegno non prende la mano al regista, che osserva con sobrietà, in fondo non dissimile allo scienziato indagatore del comportamento sociale delle formiche, lo stesso Braibanti, e lascia parlare gli atti del processo, che suonano deliranti. Anche a un giornalista de L’Unità, interpretato da Elio Germano, che cerca di seguire con passione il processo e di contribuire a sostenere la difesa di Braibanti, con la speranza di ricostruire la verità, contribuendo a suo modo a uno svecchiamento di un Paese ripiegato su sé stesso, su formule e dogmi sociali superati dalla storia. Non che lo aiuti troppo però il direttore, visto che anche il campo progressista si dimostra bisognoso di progredire, mentre l’opinione pubblica è disattenta, distratta da altre priorità.

“Questo processo è lo specchio del nostro Paese, è per questo che devi combattere”, dice a Braibanti cercando di spronarlo, di spingerlo a difendersi, a rivolgersi alla corte e indirettamente alla società, superando il rischio di risultare arrogante. Non cerca di apparire diverso da quello che è, infatti, il poeta. Non vuole essere “un martire, né un mostro né un martire”. Il signore delle formiche è un ritratto rigoroso e pieno di dignità di due persone libere, capace di emozionare senza scorciatoie o facili bozzettismi.