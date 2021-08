Presentato in prima mondiale fuori concorso al Festival di Locarno, Il Mostro della Cripta mette assieme horror, commedia e avventura e omaggia il cinema di genere degli anni Ottanta con entusiasmo adolescenziale, ma con uno sguardo e una messa in scena che rimane a quel livello, tra ingenuità e sgangheratezze.

Il sogno bagnato di tutti gli appassionati di horror. Forse.

Ovvero: che le vicende vissute dai protagonisti dei film o dei fumetti che amano diventino realtà, con loro stessi nel ruolo degli eroi.

Il presupposto di Il Mostro della Cripta è questo qui. Letteralmente.

Con Giò, aspirante regista che gira pessimi slasher in VHS con gli amici, che scopre che le sanguinose vicende raccontate nell'ultimo numero del suo comic di riferimento ("Squadra 666 - Cacciatori di demoni", firmato da tale Diego Busirivici, alias Lillo) stanno davvero accadendo a Bobbio, paese suo, oltre che di Marco Bellocchio, rompendo una monotonia fatta di provincia e film di Nanni Moretti (che v'ha fatto Moretti, mi chiedo io?).

Il presupposto è questo, e lo sguardo anche, con tutta l'ingenuità - magari candida ma evidente e un po' invalidante - che ne può derivare.

La sceneggiatura dei Manetti ha una certa età, e si sente: nel senso che dentro, difatti, c'è un po' di Zora la Vampira, un pizzico di Paura, perfino una goccia di L'arrivo di Wang, ma soprattutto che ha molto dei difetti di quel loro primo cinema e poco dei pregi e della solidità di struttura dei loro film più recenti.

Daniele Misischia - regista "di punta" della Mompracem, la società di produzione dei Manetti e di Carlo Macchitella - ci mette il suo, fa quel che può e che sa, ma è meno convincente rispetto all'esordio di The End? L'inferno fuori.

E anche lui un po' ingenuo nel modo in cui mescola i registri del film - che sono quelli della commedia, dell'horror e dell'avventuta - e guarda a riferimenti che sono chiaramente quelli del cinema di Spielberg e della Amblin e più sottilmente anche quelli di certo cinema carpenteriano (soprattutto il Carpenter di Grosso guaio a Chinatown) e perfino delle teen-comedies di John Hughes. Perché può mancare molto, in Il Mostro della Cripta, ma non di certo la cinefilia (compreso l'incipit in stile argentiano girato dai Manetti in persona e ambientato nell'Osservatorio di Roma).

La parte horror del film è piuttosto elementare: magari anche volontariamente, ma non sempre; quella avventurosa non ha un gran mordente.

Rimane la commedia, che giustifica appieno la presenza di Lillo (che quando entra in scena, la ruba per assenza di una reale concorrenza), e che è appunto modellata sui film di Hughes, con una Bobbio che pare la suburbia americana popolata da adolescenti divisi tra nerd e jock riletta in chiave para-vanzinana; con i ragazzi che sbavano dietro alle ragazze, con il Giò di Tobia De Angelis - comprensibilmente - perso per la Vanessa di Amanda Campana, mentre Alberino e Milva, appartenenti alla sottospecie nerd dei nerd, approfitteranno della minaccia di apocalisse per perdere assieme la verginità.

Nella sua voglia di mettere tutto assieme e di giocare col cinema, di utilizzare un punto di vista adolescenziale se non infantile, e di ricostruire con una certa cura la fine degli anni Ottanta, tra acconciature cotonate, felpe Best Company e canzoni di Sabrina Salerno, Il Mostro della Cripta fa a tratti anche simpatia.

Ma questo non basta a tenere in piedi un racconto fin troppo naïf che si fa via via troppo sgangherato, a mascherare problemi di recitazione, a giustificare personaggi un po' sbagliati (quelli di Chiara Caselli, o di Giovanni Calcagno, per dirne due) e a non trasformare spesso sentimenti tutto sommato positivi in un imbarazzo da parola tedesca.

E tra i film di Giò e quello che li racconta, la differenza alla fine è ben poca.