Homo Sapiens: la recensione del film satirico sull'argentino di oggi di Duprat e Cohn

Sono abituati a regalare ritratti spassosi come Il cittadino illustre o Finale a sorpresa, ora i registi argentini Gastón Duprat e Mariano Cohn hanno presentato alla Festa del Cinema di Roma un ritratto dell'uomo argentino, o meglio di Buenos Aires, in sedici brevi corti con lo stesso protagonista. La recensione di Mauro Donzelli.

È nato tutto dall'amore per il cinema italiano, e in particolare per i caustici ritratti umani a episodi come I mostri, da parte di un attore molto celebre in Argentina, Guillermo Francella. Possiamo definirlo un Claudio Bisio di quelle parti, attivo in televisione, a teatro e in generale come comico ultra popolare. Al cinema lo ricordiamo dalle nostre parti soprattutto come protagonista de Il clan di Pablo Trapero, Leone d’argento a Venezia dieci anni fa. Ha convinto la coppia d’oro del cinema ficcante e satirico di Buenos Aires, Gastón Duprat e Mariano Cohn, da tempo interessati a realizzare un film a episodi, a raccontare l'Homo Sapiens, in originale Homo Argentum, un ritratto in sedici brevi storie, tutte interpretate da Francella diversamente accessoriato, sull’uomo argentino di oggi, o meglio sull’abitante di Buenos Aires.

Come nel nostro cinema dei tempi d’oro, questa feroce satira prende di mira la borghesia, utilizzando la caratteristica della capitale argentina di proporre grandi differenze sociali e pochi metri di distanza. Il camaleontico Francella, senza trucco pesante, spesso solo con parrucca e vestiti diversi, magari un tatuaggio o un cappello particolare, riesce a caratterizzare un carosello spassoso di piccolezze umane senza fare prigionieri. Se la prende con tutti, ovviamente con la carta bianca dovuta alla satira di classe. Dal presidente che non riesce neanche a parlare alla nazione e se ne va mandando tutti a quel paese, al prete di borgata che si dilunga in una predica su quanto sono fortunati i poveri ad essere tali, rivolgendosi ai poveracci che sono con lui a tavola davanti a un pasto caldo, salvo essere ripresi da uno di loro che chiede sbrigativamente se possono prima mangiare, avendo fame, e poi sentirsi dire quanto sono benedetti da Dio. Un episodio, questo, preso di mira in patria per i suoi riferimenti alla figura di Papa Francesco - allora ancora in vita e in carica - e al prete di borgata, da quelle parti considerato intoccabile e quasi sacro.

Duprat e Cohn sono abituati a demolire con arguzia vizi e virtù dei nostri tempi, specie nel mondo della cultura e del cinema, basti pensare a Il cittadino illustre, Coppa Volpi a Venezia, e Finale a sorpresa, dopo una carriera importante come autori di format televisivi. Il talento non manca, così come la capacità di intercettare le contraddizioni della società argentina di oggi. Non a caso sono stati sommersi di critiche e polemiche da ogni parte, soprattutto da sinistra, diventando un fenomeno sociale, il film da vedere perché al centro delle discussioni degli argentini, ottenendo un ottimo successo di pubblico.

Homo Sapiens si segue con gusto e divertimento, se ne frega del politicamente corretto e colpisce duro, lasciando un sapore di verità che lascia l’amaro in bocca, e Il disagio dovuto all’ambiguità spesso miserabile che si nasconde dietro a questi personaggi. Non certo impossibile da ritrovare a ogni latitudine, anche la nostra, del resto così legata storicamente all’Argentina dai milioni di cittadini originari del nostro paese. Come il protagonista dell’ultimo episodio, girato nel borgo di Montalbano Elicona, che torna pieno di entusiasmo nel paese di origine nella provincia siciliana, salvo essere accolto inizialmente con calore e poi sempre più cinicamente dai suoi lontani parenti. Da non perdere.