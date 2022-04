Esce il 14 aprile la nuova commedia della premiata ditta Lillo e Greg, che con l'aiuto di Eros Puglielli alla regia e di ottimi complici come Ilaria Spada, Corrado Guzzanti e Marina, confezionano un film molto divertente, nonostante la esile trama. La recensione di Daniela Catelli.

Dopo il debutto di DNA – Decisamente non adatti, Lillo e Greg tornano alla regia – col supporto stavolta di Eros Puglielli – con una commedia, Gli idoli delle donne, che fin dal titolo dichiara l’omaggio a Jerry Lewis già presente nel loro precedente lavoro. E non solo, ovviamente, a lui, perché per questi due grandi cinefili ogni occasione è buona per inserire qua e là piccoli tocchi che chi condivide la loro passione saprà senz’altro riconoscere (a partire da una Daniela Piperno nei panni della manager di Filippo/Lillo, truccata e acconciata come la Edna degli Incredibili). La storia è poco più di un canovaccio, che parte come al solito da un riflessione tutt’altro che peregrina e superficiale sulle manie dei nostri tempi ed è incentrata sulla fisicità da cartone animato di Lillo, che da sempre si mette in gioco con grande autoironia, in una variante di uno dei classici della commedia: lo scambio di persona.

In questo caso Filippo, gigolò richiestissimo di un’agenzia, ha il fisico palestrato di Francesco Arca e la voce di Lillo, apprezzato dalle clienti per il suo aspetto fisico ma non per le sue conversazioni infarcite di luoghi comuni. E’ un uomo che non deve chiedere mai: anzi, sono le donne a chiedergli di stare zitto. Dopo un brutto incidente che ne distrugge i connotati, la chirurgia plastica e una serie di operazioni che gli creano misteriose allergie e cambiamenti radicali nel fisico, Filippo perde l’appeal che aveva sul sesso femminile e non capisce il motivo per cui questo accada. La sua manager, dopo le sue insistenze, lo indirizza da una specie di guru (Greg) che si è ritirato su un’isola alla ricerca del senso della vita (siamo tra i Monty Python e Douglas Adams) e che cerca di insegnargli come parlare alle donne per conquistarle. Ma l’impensabile accade quando la figlia repressa e frustrata di una coppia di narcotrafficanti in viaggio in Italia per motivi di “lavoro”, riesce a sfuggire al controllo dei suoi per concedersi una notte di passione e, nutrita del linguaggio delle telenovelas, si innamora di questo strano oggetto del desiderio con tutte le conseguenze del caso.

Se Eros Puglielli ha la capacità di far passare Sabaudia per un’isola tropicale, Lillo e Greg ci regalano come loro solito momenti di irresistibile comicità, giocando sugli archetipi della commedia che grazie ai loro tempi e alla sintonia che nasce da una collaborazione pluridecennale, sanno rendere sempre nuovi e spassosi. Impossibile non ridere fino alle lacrime, ad esempio, nella scena in cui Greg fa da suggeritore a Lillo durante una cena romantica: un classico momento alla Cyrano che grazie ai vari incidenti con le circostanze e l’auricolare e alle reazioni di Lillo è un numero da antologia. E sono divertentissimi anche i rituali con l’Occhio che il guru coi suoi tre identici domestici filippini pratica ogni giorno, con lo sconcerto di Filippo che non azzecca mai una mossa. Insomma, in 90 minuti si ride molto e di gusto e questo è già un risultato di gran lunga superiore a quello che accade con gran parte delle commedie italiane.

Merito ovviamente non solo nei protagonisti ma anche dei loro “complici”: se Ilaria Spada conferma la sua capacità nel dipingere personaggi sopra le righe e apertamente comici, un Corrado Guzzanti in stato di grazia, tornato fortunatamente per noi in piena attività, dipinge un narcotrafficante feroce ma succube della moglie: spassoso il suo duetto, in gran parte improvvisato, con Valerio Lundini nei panni di un malcapitato fidanzato della figlia. Ed è una rivelazione, per spontaneità e sicurezza, Maryna, star del web alla sua prima prova con un film, che non si lascia intimidire da un cast di questo livello. E poi fa piacere ritrovare gli amici e collaboratori di sempre del duo romano, da Simone Colombari a Vania Della Bidia e Marco Marzocca, che ormai sentiamo anche un po’ come amici nostri. Claudio Gregori e Pasquale Petrolo, in arte Greg e Lillo, ancora una volta non deludono chi cerca evasione e divertimento sul grande schermo.

Gli idoli delle donne forse non entrerà nella galleria dei classici del genere, ma lo preferiamo di gran lunga alle troppe, ambiziose, costose, imbarazzanti e pretenziose commedie che affollano sempre più il nostro cinema, così come preferiremo sempre questa poliedrica coppia di artisti a gente che per strappare la risata deve necessariamente ricorrere alla volgarità e a battute che stuzzicano un vetusto immaginario infantile. Non è da tutti far ridere adulti e bambini, e Lillo e Greg, con la musica, in radio, televisione e cinema ci riescono da più di trent’anni senza stancare.