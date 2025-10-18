Allevi Back to Life, la recensione del documentario su Giovanni Allevi presentato alla Festa di Roma

Abbiamo visto il documentario Allevi Back to Life, dove si racconta la figura del compositore e pianista Giovanni Allevi, ma dove si costruisce anche un racconto coraggioso della malattia. La nostra recensione.

Dal 2022 al 2024 c'è stato un vuoto nella musica italiana: il pianista e compositore Giovanni Allevi rivelò una diagnosi di mieloma, che ha affrontato stoicamente (termine filosofico non fuori registro), prima di ricomparire al Festival di Sanremo 2024, dando il via al tour "Piano Solo", dopo aver concepito nella degenza il nuovo concerto MM22. Allevi Back to Life è il titolo del documentario che riprende quello di un suo celebre brano del 2007, curiosamente profetico, come diventa chiaro via via che si guarda il film di Simone Valentini, suo collaboratore per il video musicale di "Kiss Me Again", nonché regista della miniserie "Allevi in the Jungle".

Sembrerebbe stucchevole constatare un intreccio stupefacente tra artista e uomo, parlando di un documentario di questo tipo: se proprio questo aspetto rimane così impresso si deve però a un interessantissimo e maturo ragionamento che il film porta avanti, con la stessa... "profonda spontaneità" del Maestro Giovanni.

Il lungometraggio parte come una descrizione dell'Allevi artista, dai primi passi allo sbocciare di un talento travolgente: attraverso varie testimonianze di colleghi, amici o familiari, emerge l'idea di un uomo che metabolizza ogni aspetto della sua formazione con profondità di pensiero (è laureato in filosofia, peraltro), emergendone con una semplicità artistica che non è sinonimo di superficialità, ma di sfrondamento. Ora, la forza di Allevi Back to Life è che questo ritratto si trasforma senza soluzione di continuità in quello di un paziente oncologico, mantenendo tuttavia intatto lo stesso concetto: nella seconda parte del film, Giovanni ammette che la malattia lo ha costretto appunto a sfrondare l'esistenza dall'inutile, mantenendo solo l'essenziale. Fa paura, davanti al documentario, realizzare che una sentenza come una grave malattia possa trasformarsi nel completamento di un essere umano. La sofferenza è il modo con il corpo ribadisce la sua presenza, in quanto complemento dell'anima, che un artista tende a privilegiare, a meno che non venga messo di fronte alla prova che Allevi racconta e vive. Ci sono echi della forza che sprigionava un'altra opera interessante di questo tipo, STILL: La storia di Michael J. Fox.

Giovanni Allevi incarna la leggerezza perché la cerca come missione, non perché prenda il mondo alla leggera: crediamo che ci siano tanti passaggi del film che potrebbero essere d'aiuto a chiunque, non solo agli artisti, posto che riescano trovare la forza di accettarne la difficoltà. Una forza che lo stesso Giovanni non dà affatto per scontata, come emerge da uno dei suoi ragionamenti che evitano sempre la sentenza. Sorridere è una scelta di arte e di vita, non spia di una svagata distanza ironica, bensì di una necessità urgente e seria. Le passioni ci sono e sono ciò che ci rende vivi. Siamo d'accordo con Allevi quando invita a non confondere la sana rabbia, cioè la voglia di cambiare le cose e di non accettare qualcosa, con la pura aggressività senza un chiaro obiettivo: come lui ammette un attimo dopo, è una distinzione ardua da applicare, ma sventolare bandiera bianca sarebbe imperdonabile. La leggerezza di Giovanni è la sua forza: la trasformazione della parola "mieloma" in musica non è distanziamento, ma accettazione. E siccome le parole sono importanti, sottolineiamo un'altra distinzione: accettazione non è resa.

Allevi è un personaggio musicale diventato il ponte che ha sempre inseguito: tra tradizione e rinnovamento, tra l'eredità della musica classica più tradizionale e un'allegrìa ribelle quel tanto che basta a incuriosire i "non addetti ai lavori", a stabilire una connessione empatica naturale che Allevi Back to Life se possibile amplifica. Giovanni vuole creare un ponte emotivo col pubblico per un motivo più alto della riuscita di un'esibizione: un legame costituito da un'emozione pura che la musica deve incapsulare per raggiungere chi ascolta. Il pregio più grande di Allevi Back to Life appunto non è tanto raccontare "l'uomo e l'artista", come si suol dire, ma portare una testimonianza spirituale e più ricca: corpo e anima. È l'idea che nella fusione dei due aspetti risieda l'unica, reale maniera di cogliere il senso dell'esistenza, e accettarne allo stesso tempo le prove più impegnative. È un obiettivo molto alto, certo, ma non c'è messaggio migliore in un'epoca in cui troppi "esempi" volano basso e, in uno spettacolo desolante, persino se ne compiacciono.