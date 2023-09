Cinquantesimo film per Woody Allen che per la prima volta gira a Parigi e in francese. Coup de chance è il racconto di una coppia dalla vita idilliaca la cui quiete è sconvolta. La recensione di Mauro Donzelli.

Non ci piace ammetterlo, ma il caso, il destino, chiamiamolo come vogliamo, gioca un ruolo cruciale nella vita di tutti noi, anche se non lo ammettiamo. Un tema e un monito che Woody Allen ha affrontato molte volte nella sua carriera, dall’alto della sua caustica ironia da ebreo di nascita, convertito a un ateismo rigoroso. Per il suo cinquantesimo film si avventura negli stessi territori di Match Point, ma da Londra si sposta a Parigi, girando per la prima volta in francese e con un cast tutto locale. È un Allen ormai impossibilitato a girare nella sua New York, che ha contribuito a rendere capitale dell’immaginario cinematografico degli ultimi cinquant’anni, oltre a tutto il resto.

L’Europa ormai è il luogo in cui racconta le sue storie e si nota subito come a Parigi si trovi a suo agio, ben più di Roma, per dire. in Coup de chance, Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud) sono una coppia perfetta. Almeno così appaiono a tutti: belli, ricchi, innamorati, con un lavoro che amano. Vivono in un quartiere esclusivo, in un appartamento molto bello. Ma anche un po’ algido. Un piccolo indizio che forse dietro alla superficie non tutto fila liscio, o almeno Fanny inizia a rendersi conto di aver abbandonato qualche sogno e molte ambizioni per fare da “bella statuina” al marito in società. Una percezione che non solo viene confermata ma diventa insinuante e impossibile da scansare quando incontra per caso Alain (Niels Schneider), un compagno di scuola di quando entrambi vivevano a New York. Un periodo che Fanny rievoca con nostalgia, e qui magari il buon Woody Allen ha messo anche qualche grammo di emozioni personali.

Iniziano a pranzare insieme ogni tanto, lui è uno scrittore che gira per il mondo, e le confessa subito che all’epoca era innamorato follemente di lei. Sono passeggiate fra parchi e viali, fotografati da Vittorio Storaro con dei colori ben più caldi rispetto all’appartamento, che sembra sempre più una prigione di extra lusso. Ci sarà anche qualche luogo comune sulla magia di Parigi, per carità, pur se ben radicato nella realtà, ma Alain non poteva che aver affittato temporaneamente, per il suo periodo in città a scrivere un nuovo romanzo, una mansarda sotto il tetto di un palazzo haussmaniano. I due si avvicinano, inutile dirlo, mentre il marito dimostra una gelosia sempre più incontrollata. Allen ama dire di non saper scrivere bene i ruoli maschili, ma in realtà è abilissimo a scriverne di negativi o meschini, come il possessivo Jean. Inutile dire che la sua Fanny è un gioiello di equilibrio fra charme, intelligenza e una sana dose di ansia alleniana.

Ma il vero personaggio preso di peso dalla sua filmografia, in un cast impeccabile, è quello della madre di lei, in visita a Parigi ma di casa ancora a New York, che adora il marito della figlia, anche in contrapposizione al precedente coniuge bello squattrinato. Ha ovviamente, almeno all’inizio, paura che questo scrittore possa essere della stessa pasta. In questo Misterioso omicidio a Parigi, Valérie Lemercier è una sontuosa versione transalpina di Diane Keaton.

Crimine e senso di colpa, idillio contrapposto con il brusio dei pettegolezzi di chi ruota intorno alla coppia, altro marchio di fabbrica, per un film lontano dall’essere senile, nonostante i quasi 88 anni del regista, che dimostra di aver acquisito una misura assolutamente essenziale e priva di sbavature. Un classicismo capace di ritornare su situazioni, tematiche e personaggi affrontati in passato, ma dandogli una veste molto godibile, alimentando il piacere di trovarsi contemporaneamente in luoghi conosciuti e di poter seguire una nuova storia. Come fosse un romanzo di Agatha Christie o di Simenon, citato nel film. Il contributo dell’età che avanza è una maggiore dose di noir e minore di battute comiche. Del resto, ce lo ricorda con un titolo alla fine di Coup de chance, contro la morte niente è efficace. Meglio non pensarci.