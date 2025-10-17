Breve storia d'amore: la recensione del film di Ludovica Rampoldi con Valeria Golino e Pilar Fogliati

Due coppie alle prese con il tradimento e la complessità di mantenere una relazione dopo anni. Una commedia romantica che sfocia nel thriller e nella riflessione senza pregiudizi sui rapporti uomo-donna. La recensione di Mauro Donzelli di Breve storia d'amore opera prima di Ludovica Rampoldi.

Una stanza d’albergo, di giorno, durante una giornata lavorativa. Un luogo chiave della storia del tradimento di coppia da cui vedere il mondo in una prospettiva diversa, ignorando la brulicante attività di una città all’esterno e dedicarsi a un appuntamento sessuale che diventa a sua volta routine da giorno feriale. È la relazione che vede coinvolti la trentenne Lea (Pilar Fogliati), che di suo sarebbe impegnata con il coetaneo attore Andrea (Carpenzano) e una figlia, e il cinquantenne Rocco (Adriano Giannini), sismologo da tanti anni in coppia con una psicoterapeuta (Valeria Golino) in un rapporto apparentemente maturo, da cui si prende una pausa il venerdì sera per uno strano intrattenimento: pugilato alternato con gli scacchi.

È il punto di partenza della variazione di amorosi sensi con tradimento rappresentato da Breve storia d’amore, che comincia con un bel ritmo, spiazzante e quasi senza dialoghi, a voler rivendicare la serietà con cui affronta il nuovo compito da regista la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Non ha paura di accettare la sfida del film di coppia, evita moralismi e giudizi affrettati, e va ben oltre la tentazione della scena madre umilia fedifrago, problematizza e discute, insieme a personaggi diversi uno dall’altro, ma con in comune la credibilità. Niente macchiette da corso di sceneggiatura, ma fragili e seducenti, a fasi alterne, anche molto ravvicinate, come chiunque è coinvolto nelle pulsioni e nelle delusioni d’amore. E poi l'adrenalina da atto proibito, che insieme a chi sospetta e fa riemergere ancestrali ricordi di partite a Cluedo permettono al film di divertirsi nei territori del thriller.

È la relazione fra Lea e Rocco a funzionare da innesco di un percorso di avvicinamento della doppia coppia, ben congegnato e capace di andare oltre rispetto a una commedia romantica di superficie. La differenza di età fra i quattro permette a Rampoldi di riflettere su come il tempo incida sul punto di osservazione, più o meno implacabile o moralista, di un tradimento e di una bugia seriale detta a chi si ama. Gli anni portano esperienza e conoscenza (ma sarà veramente così?), personale e nel proprio ambiente, che consente una visione meno manichea delle relazioni, ma in generale della vita. Magari l’entusiasmo si attenua, e serve farsi prendere a pugni in un quadrato il venerdì sera per una botta di endorfine, però poi a scacchi si va a scacco matto in un attimo.

Ogni coppia è diversa, e tradizionalmente si rischia di equivocarne dinamiche e caratteristiche, osservandola dall’esterno. Breve storia d’amore sceglie di sporcarsi le mani, di entrare proprio nel mezzo, senza pretendere di trovare le famose e chimeriche risposte, accontentandosi di sollevare nuove domande, più adatte alle persone coinvolte. Le rinnovate passioni e i sensi di colpa impregnano le pareti della stanza d’albergo e dell’appartamento in cui li vediamo vivere la loro quotidianità distratti dalla speranza di una chiamata, o eccitati come bambini dalla scoperta di un corpo o di un batticuore. Niente come un improvviso innamoramento da adulti rende di nuovo adolescenti, e questo film riesce a raccontarlo senza dimenticare il lato più maturo della resa dei conti e della presa di responsabilità, evitando pesanti sermoni e con la giusta dose di imprevedibilità.

L’esordio di Rampoldi rappresenta un esempio di quello che servirebbe in ben maggiore quantità al cinema italiano, una scrittura asciutta e precisa, una struttura narrativa ben congegnata, il rispetto del tempo dello spettatore, attori convincenti e in parte, non sempre i soliti. E poi quella stanza d’albergo in pieno giorno, con uno sconosciuto.