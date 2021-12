Zucchero e Frank Matano ci parlano di Sing 2 e dei loro personaggi - Videointervista

News Cinema

Sing 2: Il cantante è la voce italiana del personaggio di Clay Calloway, nella versione italiana doppiato da Bono degli U2, mentre il comico presta la voce a un attore vanesio di nome Darius.

Sing 2 il trascinante film d'animazione che è in questi giorni nei nostri cinema per il piacere di tanti spettatori grandi e piccoli, è ovviamente un film nel quale la musica ha un ruolo da protagonista.

Tra i brani presenti nel film ci sono alcune storiche ed amatissime canzoni degli U2: anche perché, nella versione originale, a dare la voce al personaggio di Clay Calloway, una rock star idolatrata da tutto il pianeta ma ritiratasi a vita privata dopo un grave lutto, che Buster Moon e compagnia sognano di riportare sulle scene, c'è proprio Bono.

La voce italiana di Clay non poteva non essere quella di Zucchero “Sugar” Fornaciari, che non è solo una delle voci italiane più celebri e riconoscibili nel mondo, ma anche un amico del cantante degli U2, con cui ha avuto spesso modo di collaborare.

Zucchero è uno dei voice talent italiani di Sing 2 che abbiamo intervistato, e con lui c'era un comico popolarissimo come Frank Matano, che nel film presta invece la voce a un vanesio attore di musical di nome Darius. La risata di Matano ha risuonato spesso nel corso della nostra intervista, come testimonia il video che vedere qui di seguito.

Sing 2: videointervista a Zucchero e Frank Matano