Zootropolis accusato di plagio dallo sceneggiatore di Atto di forza

La Disney è stata denunciata per plagio dallo sceneggiatore Gary Goldman, per il lungometraggio Zootropolis, di recente vincitore del premio Oscar come miglior film di animazione, con un incasso che ammonta a 1.023.000.000 di dollari. In sostanza Goldman, già coautore dei copioni di Atto di forza e Grosso guaio a Chinatown, avrebbe presentato un progetto omonimo (quindi "Zootopia") alla Disney nel 2000 e poi ancora nel 2009, vedendoselo rifiutato. Apparentemente.

La denuncia di ben 37 pagine è disponibile online, comprensiva di immagini e ragionamenti sulle somiglianze (innegabili, se vere) di trama, personaggi, tematiche e persino alcuni dialoghi. Goldman e la sua Esplanade Producions accusano formalmente la Disney di violazione di contratto implicito e violazione di copyright (depositato tuttavia nel febbraio del 2017, quindi successivamente all'uscita del film). La Esplanade richiede i danni e le percentuali che le spetterebbero di diritto per l'uso non retribuito delle proprie idee in Zootropolis: cifre che, stando al boxoffice e agli introiti del merchandise, sarebbero molto, molto alte.

La risposta bellicosa e scontata della major non si è fatta attendere. Un portavoce Disney ha dichiarato: "La denuncia di Mr. Goldman è piena di accuse palesemente false, è un tentativo spregiudicato di rivendicare la paternità di un film di successo che non ha creato. Difenderemo con vigore la nostra posizione in tribunale."

Attenderemo gli sviluppi. Non è la prima volta che la Disney si trova in situazioni di questo tipo: la più famosa è stata di certo l'accusa di plagio per Il re leone, sin troppo simile a Kimba il leone bianco. E' bene tuttavia ricordare che cause simili affiorano di frequente di fronte a grandi successi: è successo ad Avatar e Titanic, per esempio, e anche a film Pixar come Monsters & Co e Alla ricerca di Nemo.

Personalmente ci piacerebbe che questa storia non cancellasse l'assoluto valore del lungometraggio, nel caso patteggiando un risarcimento con Goldman e lasciando almeno noi spettatori più ricchi della bella storia di Judy e Nick.