Zootropolis 2, il nuovo trailer con la canzone di Shakira scritta da Ed Sheeran
Zootropolis 2, il nuovo trailer con la canzone di Shakira scritta da Ed Sheeran

Zootropolis 2, attesissimo sequel in arrivo il 26 novembre al cinema, si mostra con il trailer italiano definitivo, accompagnato da "Zoo", cantata da Shakira e scritta da lei con Ed Sheeran e Blake Slatkin.

Zootropolis 2, il nuovo trailer con la canzone di Shakira scritta da Ed Sheeran

Stiamo per tornare a indagare e vivere avventure con Judy e Nick in Zootropolis 2, e la Disney ce lo ribadisce con l'ultimo trailer ufficiale in italiano, che permette di ascoltare anche qualche nota della canzone originale "Zoo", cantata da Shakira (ancora Gazelle nel film) e da lei scritta con Ed Sheeran e Baalake Lambkin, che hanno a loro volta piccole parti nel doppiaggio originale. Il film dei Walt Disney Animation Studios sarà nelle sale italiane dal 26 novembre e... mettetevi comodi con il trailer definitivo, dove capiamo meglio le coordinate del caso che la nostra coniglietta e la nostra volpe preferite dovranno risolvere.

Zootropolis 2, due date per la colonna sonora del cartoon Disney

Mentre ci avviciniamo all'uscita di Zootropolis 2, leggiamo che la canzone "Zoo" di Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira, cantata da quest'ultima, verrà resa disponibile nella sua interezza dal 10 ottobre. La colonna sonora di Michael Giacchino (premio Oscar per Up, già autore delle musiche del primo capitolo) sarà invece pubblicata il 21 novembre.
Zootropolis 2, codiretto da Jared Bush e Byron Howard, coautori dell'originale con Rich Moore, vede Judy e Nick già abbondantemente nei guai, nonostante la loro carriera di poliziotti sia appena agli inizi: durante un party prestigioso, incocciano l'enorme serpente Gary De'Snake, che non dovrebbe trovarsi in città (ai rettili è proibito l'accesso). Invece di arrestarlo, decidono di credere alla sua storia drammatica, col risultato di essere etichettati come complici. Parte una caccia all'uomo - pardon, al coniglio, alla volpe e al serpente - nonché una corsa contro il tempo: bisogna capire se quello che dice Gary è vero, prima di essere messi sotto chiave! Bush, da qualche tempo anche direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios, è accreditato come unico sceneggiatore del lungometraggio.
Il primo Zootropolis (in originale Zootopia), uscito nel 2016, incassò poco più di un miliardo di dollari, dando origine a personaggi entrati subito nella famiglia Disney doc. Da allora i WDAS hanno abitato quel mondo solo con la gustosa miniserie Zootropolis+ in streaming su Disney+. Zootropolis è peraltro, dopo Oceania, uno dei film animati disneyani più visti sulla piattaforma: questo porterà bene al boxoffice del sequel, così com'è successo a Oceania 2 l'anno scorso?

