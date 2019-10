Zombieland - Doppio colpo: un nuovo trailer red band dell'attesissima commedia zombie

News Cinema

Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breislin stanno tornando. Al cinema dal 14 novembre.

Ci siamo quasi. Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Abigail Breslin torneranno a fare i conti con l'apocalisse zombie nei nostri cinema a partire dal prossimo 14 novembre. È questa infatti la data d'uscita di Zombieland - Doppio colpo, l'attesissimo sequel della commedia horror diretta Ruben Fleischer e sceneggiata da Rhett Reese e Paul Wernick che dieci anni fa è stato un clamoroso successo in tutto il mondo (anche se da noi venne distribuita malissimo).