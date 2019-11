Zombieland Doppio colpo: in una clip Tallahassee e Columbus vedono veramente doppio

News Cinema

Nel film in sala dal 14 novembre Woody Harrelson e Jesse Eisenberg incontrano dei loro fastidiosi equivalenti e scoprono una nuova regola.

Il titolo di Zombieland: Doppio colpo, che gli autori hanno dato al sequel del cult movie diretto da Ruben Fleischer, e uscito ben 10 anni dopo l'originale, non fa riferimento solo a una delle regole fondamentali per sopravvivere agli zombi, ovvero dare sempre il colpo di grazia per evitare fatali resurrezioni, ma anche al fatto che il film propone dei corrispettivi delle scene e dei personaggi del primo film.

Come vediamo ad esempio in questa clip, in cui Columbus (Jesse Eisenberg) e Tallahassee (Woody Harrelson) hanno a che fare con dei fastidiosi e un po' gradassi doppioni di se stessi, Flagstaff (Thomas Middleditch) e Albuquerque (Luke Wilson). Dalle azioni di questi ultimi, inoltre, impariamo una nuova regola, la numero 52.