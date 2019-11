Zombieland Doppio colpo dimostra in una clip il senso della regola numero 7: viaggia leggero

News Cinema

Nel sequel del film di Ruben Fleischer del 2009 incontriamo Madison, il personaggio di Zoey Deutch, che dà un nuovo significato all'espressione "bagaglio ingombrante".

In Zombieland: Doppio colpo, atteso sequel di Benvenuti a Zombieland, dopo 10 anni Ruben Fleischer è riuscito a rimettere insieme il suo cast, ora più che mai stellare. Ma all'insolita famiglia formata da Wichita (Emma Stone), Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson) e Little Rock (Abigail Breslin), si aggiungono altri personaggi sopravvissuti all'epidemia zombi, che i nostri incontrano quando si allontanano dalla comoda dimora i cui hanno preso residenza: niente meno che la Casa Bianca.

Zombieland: Doppio Colpo: Il Nuovo Trailer Red Band - HD

All'interno di un centro commerciale fanno conoscenza con Madison, una ragazza sprizzante energia e allegria, tutta vestita di rosa, che è riuscita a sopravvivere (all'interno di una cella frigorifera) non in virtù della propria limitata intelligenza, ma per aver applicato le sue regole, almeno una delle quali (cardio, o allenamento), condivide con Columbus, col quale instaura una relazione... pericolosa. A interpretare con grande verve questo personaggio che secondo Fleischer ha qualche punto di contatto con Paris Hilton, è la giovane attrice Zoey Deutch, apparsa in film come Arrivederci professore e The Disaster Artist, nonché protagonista della serie tv The Politician. Del resto il cinema ce l'ha nel sangue, visto che è figlia dell'attrice Lea Thompson (la mamma di Ritorno al futuro) e del regista Howard Deutch.

In questa clip del film, che arriverà nelle nostre sale il 14 novembre, la vediamo in azione, mentre si aggrega ai tre membri del gruppo che partono in cerca di Little Rock, ormai ventenne, in fuga d'amore e in cerca di indipendenza. Madison è già di per sé un bel bagaglio pesante da portarsi dietro e sta per fare i conti con la regola numero 7 di Columbus, ovvero "Viaggia leggero", messa in atto con spietata e malcelata soddisfazione da Tallahassee.