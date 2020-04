Zombeavers:il film da vedere e commentare insieme venerdì 1° maggio con SimulWatch

News Cinema

Quando a diventare zombie non sono gli umani, ma i castori: una divertente e irriverente commedia horror. Appuntamento su SimulWatch venerdì 1° maggio alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 1° maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una divertente e irriverente commedia horror dal titolo piuttosto evocativo: Zombeavers.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Zombeavers e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 1° maggio alle ore 21:30.

Come spesso accade nei film horror, anche gli eventi di Zombeavers prendono le mosse quando un gruppo di ragazzi e ragazze in preda alla voglia di divertirsi e di far scatenare i loro ormoni partono in gruppo per un weekend da trascorrere in un cottage di campagna. Decisamente insolita, invece, è la minaccia che si trovano davanti: perché mai prima d'ora s'erano visti al cinema dei castori zombie, capaci di mutare in morti viventi roditori i malcapitati che si beccano un morso (peggio va a quelli che vengono direttamente divorati). Non mancano i momenti più o meno ironicamente hot.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

