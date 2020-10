Zombeavers: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 7 ottobre con SimulWatch

News Cinema

E se delle scorie tossiche trasformassero i castori di un lago in zombie? Accade proprio questo in Zombeavers. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 7 ottobre alle 22:30.

La visione condivisa di mercoledì 7 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un horror low budget che investe sul fronte creativo. Zombeavers è uno di quei film dove sai esattamente quello che ti aspetta, nella migliore tradizione dei b-movie che giocano con i cliché del genere horror senza disdegnare sfumature di stampo demenziale. Questo non significa che voglia far ridere, ma il divertimento con il popcorn alla mano degli spettatori è lo scopo di tanta creatività investita da parte degli autori. L'onestà delle intenzioni si riscontra infatti anche nella durata del film, la quale è di soli 77 minuti, un modo per dire "non vogliamo rubarvi troppo tempo con la nostra storia di castori zombie". Zombeavers non è altro che la crasi tra le parole Zombie e Beavers.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Zombeavers e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 7 ottobre alle 22:30.

Zombeavers, diretto da Jordan Rubin, vede protagonisti un gruppo di ragazzi del College in vacanza in una casa sul lago per un weekend all'insegna del divertimento, ma che si ritroverà a dover affrontare una spaventosa minaccia. Qualcosa infatti inizia a turbare il loro svago e a mietere vittime. Il gruppo scoprirà che a costringerli a un'anomala lotta per la sopravvivenza è un branco di furiosi castori zombie, resi tali da un contenitore di scorie tossiche accidentalmente caduto nelle acque del lago. Ma la situazione prende una piega ancor più sinistra quando si accorgono che chiunque venga morso da un castoro infetto si trasforma a sua volta in uno zombi, ma con grossi denti da roditore...



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

