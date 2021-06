Zoë Kravitz debutta alla regia dirigendo Channing Tatum nel thriller Pussy Island

News Cinema

Si intitola Pussy Island (e sì, l'allusione è voluta) il thriller che la talentuosa attrice Zoë Kravitz, figlia dell'altrettanto dotato padre musicista, Lenny, ha cosceneggiato con E. T. Feigenbaum e che dirigerà nel suo debutto dietro la macchina da presa. Non solo: ha anche scelto il protagonista maschile, che sarà Channing Tatum, coproduttore assieme a lei della pellicola.

La storia vedel'arrivo di una cameriera di Los Angeles sulla paradisiaca isola privata tropicale di proprietà di un milionario e magnate della tecnologia (Tatum). La donna riesce a infiltrarsi nel suo circolo più ristretto, per scoprire che sotto l'apparenza l'uomo nasconde un terrificante segreto. Le riprese dovrebbero iniziare l'anno prossimo.

In un'intervista rilasciata a Deadline Hollywood, Kravitz (che vedremo prossimamente in The Batman) ha spiegato di aver iniziato a scrivere la sceneggiatura nel 2017 e che il titolo del film (che rimanda, per i non pratici, ai genitali femminili, insomma l'isola della...) era inizialmente uno scherzo, ma che poi, man mano che nella società veniva affrontato sempre più il tema della sessualità, ha acquistato un senso ben preciso. "Allude - ha detto - a quest'epoca e ad una situazione in cui diciamo di non trovarci più, per quanto riguarda le politiche sessuali. La gente evolve e cambia, ma nel modo di parlare molti di loro usano ancora espressioni di cattivo gusto, per abitudine".

Kravitz descrive il film come un thriller con elementi di commedia e di dramma al suo interno. Non è chiaro se interpreterà il ruolo femminile, che ha però scritto per se stessa: "Nessuno mi dà mai la possibilità di interpretare un ruolo del genere, tutti mi indirizzano verso cose diverse e si aspettano che faccia un certo tipo di film".

Quanto a Channing Tatum, così ha parlato della storia: "È stato spaventoso e liberatorio al tempo stesso anche solo poter parlare senza censure, poter sbagliare e dire le cose sbagliate. Alla fine più che di uomini e donne parla di un aspetto umano che aprirà gli occhi alla gente".