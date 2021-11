ZLATAN: Grande successo in sala per il film su Zlatan Ibrahimovic

News Cinema

ZLATAN, il film sulla leggenda del calcio Zlatan Ibrahimovic, portato in sala da Lucky Red e Universal Pictures, ha ottenuto un brillante risultato al cinema nel primo weekend di programmazione

Da Nord a Sud, da Milano a Palermo, ZLATAN è stato il film più visto nei cinema italiani tra le nuove uscite della settimana, secondo al botteghino solo al film Disney Eternals, con un totale al boxoffice di 919mila euro, e con una ottima media schermo di 2984 euro.



Lo stesso Ibrahimović ha rilanciato i contenuti del film sui suoi profili social, raggiungendo complessivamente oltre 1.300.000 interazioni da parte dei suoi fan.





