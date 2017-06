Zhang Ziyi entra nel cast di Godzilla: King of Monsters

La Legendary Pictures e la Warner Bros. hanno scelto Zhang Ziyi per un ruolo principale nel prossimo Godzilla: King of Monsters, che sarà diretto da Brad Dougherty. Nel cast principale erano già entrati Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford e Ken Watanabe.



Il secondo capitolo sarà ambientato diversi anni dopo il Godzilla diretto nel 2014 da Gareth Edwards. Il ruolo della Ziyi dovrebbe essere quello di una figura di spicco all'interno dell'organizzazione Monarch, che già avevamo visto in quel film. Godzilla: King of Monsters sarà scritto dallo stesso regista in collaborazione con Zach Shields, e vedrà il mostro protagonista scontrarsi con rivali storici come Rodan, Mothra e King Ghidorah, come già annunciato dalla Legendary. La mega-produzione arriverà nelle sale il 22 marzo 2019, e dovrà provare a battere i 529 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dal primo episodio.

Nel 2020 poi arriverà il tanto atteso duello Godzilla vs King Kong, precisamente il 22 maggio. A dirigere questo scontro epico è stato chiamato Adam Wingard.

Tra i film più emozionanti della carriera di Zhang Ziyi vogliamo citarne due che sono rimasti nella nostra memoria e vi resteranno ancora per moltissimo tempo: La tigre e il dragone di Ang Lee, capolavoro che l'ha lanciata a livello internazionale, e più recentemente il magnifico The Grandmaster di Wong Kar Wai.