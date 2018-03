Zerovskij - Solo per Amore: trailer e poster del film-evento sull'omonimo spettacolo di Renato Zero

Sarà nelle sale italiane il 19, 20 e 21 Marzo Zerovskij - Solo per Amore, la registrazione di oltre due ore dello spettacolo ideato, scritto e diretto da Renato Zero avvenuta durante le rappresentazioni svolte in una delle location più suggestive d’Italia, l’Arena di Verona, nel corso di un tour che la scorsa estate ha registrato ovunque il sold out, sorprendendo ed entusiasmando la critica e il pubblico.

Questi sono trailer e poster ufficiali di Zerovskij - Solo per Amore

Zerovskij - Solo per Amore: Trailer ufficiale - HD

Zerovskij è un progetto live innovativo e senza precedenti, una sorta di “teatro totale” che, con un eccezionale dispiegamento di forze artistiche, ha unito musica alta, prosa e cultura pop.

In una improbabile stazione ferroviaria, diretta dal misterioso Zerovskij, tra reale e irreale, in scena Amore, Odio, Tempo, Morte e Vita, non più come concetti astratti ma finalmente umanizzati, pronti al confronto amaro, ironico, tenero e spietato con un figlio di nessuno, Enne Enne, e i due viaggiatori di sempre, Adamo ed Eva.

L’opera, che si presenta in una nuova versione arricchita da contributi inediti, si avvale della regia video di Gaetano Morbioli per Run Multimedia.