Zeros and Ones: l'angosciante trailer del film di Abel Ferrara con Ethan Hawke e San Pietro che esplode

Abel Ferrara dirige un thriller spionistico cupo, apocalittico e bellico ambientato in una Roma in lockdown. Protagonista è un soldato con il volto di Ethan Hawk. Del film è stato diffuso il trailer.

La pandemia, oltre a influenzare le nostre vite, ha determinato le scelte artistiche di alcuni registi, che hanno pensato di prenderla di petto rendendola argomento di un film. Abel Ferrara, per esempio, l'ha sfruttata per un thriller bellico e distopico intitolato Zeros and Ones e di cui oggi è arrivato il trailer.

Zeros and Ones vede protagonista Ethan Hawke e ci incuriosisce perché è ambientato a Roma, vicino al Vaticano, e perché fra gli interpreti c'è anche il nostro Valerio Mastandrea, che si intravede nel trailer. La nostra capitale non se la passa tanto bene nel film, dal momento che è in lockdown e sotto assedio, e infatti ecco esplodere la basilica di San Pietro nelle immagini promozionali.

Della sua nuova fatica Abel Ferrara ha detto, tempo fa: "Zeros and Ones è un film di lockdown e guerra, pericolo e spionaggio, soldati americani, intermediari cinesi, sant'uomini medio-orientali, provocatori, diplomatici, elementi deviati della CIA e del KGB". Il regista parla di religione cattolica, di intrighi e mette in scena un sottobosco popolato dai tipacci loschi che troviamo spesso nei suoi film.

Del cast di Zeros and Ones, che negli Stati uniti uscirà il 19 novembre in un numero limitato di sale e on demand, fanno parte anche Cristina Chiriac (moglie del regista), Phil Neilson, Dounia Sichov, Korlan Madi, Mahmut Sifa Erkaya e Anna Ferrara (figlia del regista). Ecco dunque il trailer del film e la sinossi ufficiale.

Ambientato all'indomani di un disastro apocalittico, Zeros and Ones segue la vicende del soldato americano JJ, che, all'ombra del Vaticano, si muove in un mondo in lockdown dominato dalla confusione, dalla paura e dalla paranoia ma anche dalla speranza. Una guerra fra la storia e il futuro si consuma fino all'alba, in uno scenario urbano che somiglia a una casbah, attraversato da strade scure e che ricorda Parigi alla fine dell'Occupazione, ma che invece è una Roma post-moderna, antica e immutabile.