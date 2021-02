Zendaya sogna la regia, è già produttrice di Malcolm & Marie

News Cinema

Zendaya, da poco interprete e coproducer di Malcolm & Marie su Netflix, sta prendendo gusto all'idea di muoversi anche dietro le quinte. Ha un sogno nel cassetto...

Malcolm & Marie è da poco disponibile in streaming su Netflix, interpretato da Zendaya e John David Washington, di fatto anche esordio alla produzione per la modella, cantante e attrice: già MJ nella nuova saga di Spider-Man con Tom Holland, potrebbe però avere sogni e mire anche più alti, non tralasciando un suo debutto alla regia. Zendaya infatti, chiacchierando con il New York Times proprio di Malcolm & Marie, ha riferito un suo colloquio col regista Sam Levinson, creatore della serie Euphoria che ha cementato il suo status di star.

Sì, mi piacerebbe diventare regista. Non so quando accadrà. Sam dice sempre: "Tra un anno starai già dirigendo qualcosa" e io rispondo: "Beh, allora significa che hai un anno per insegnarmi a farlo!" Non so quindi onestamente come andrà, ma mi è piaciuto sul serio produrre. Mi piace quest'idea di poter un giorno magari realizzare le cose che voglio vedere, i ruoli che voglio vedere per le donne nere. Sarebbe eccitante, è un mio obiettivo.

L'intimo confronto in una coppia, raccontato nel bianco e nero di Malcolm & Marie su Netflix, è un progetto nato al volo dal regista e autore Sam Levinson, in una pausa forzata dal Covid nelle riprese di Euphoria, con Zendaya e John David Washington inevitabilmente coinvolti un po' come coautori. Zendaya nella stessa intervista ha raccontato qualcosa di più dello spirito con cui hanno realizzato il piccolo lungometraggio, per vederlo ora spiccare il volo.

Magari lo si dimentica perché abbiamo potuto venderlo a Netflix, ma era cominciato come una cosa molto, molto piccola. [...] Era la prima volta che non lavoravo dalle 9 alle 5, cosa che faccio praticamente da quando avevo 13 anni [ora ne ha 24, ndr]. [...] Parlavo sempre con Sam e non vedevo l'ora di tornare creativa, con uno scopo. E feci: "Perché non giriamo qualcosa, tu, io e Marcell Rév il direttore della fotografia?" E se mai fossimo stati fieri di quello che avevamo fatto, avremmo potuto venderlo e magari prendere soldi per tutti e prenderci cura della troupe, sarebbe stata la nostra vittoria definitiva.