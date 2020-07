Zendaya ha girato un film durante il lockdown, Malcolm & Marie con John David Washington

News Cinema

Malcolm & Marie con Zendaya e John David Washington è stato girato in una pausa da Euphoria ed è realizzato dal suo autore Sam Levinson, rispettando le misure di sicurezza.

E' stata Zendaya stessa, l'MJ dei nuovi Spider-Man, ad annunciare su Twitter il suo nuovo film, uno tra i primi girati a Hollywood durante l'emergenza Coronavirus: Malcolm & Marie, questo il titolo, è concettualmente figlio della serie Euphoria, visto che è scritto e diretto dal suo creatore Sam Levinson, e interpretato dall'attrice e modella con John David Washington.

Al momento non se ne conosce la trama (comunque slegata dalla serie), anche se dall'immagine condivisa da Zendaya sembra si possa trattare di una storia d'amore. L'idea di realizzarlo è venuta all'attrice quando ha saputo che le riprese della seconda stagione di Euphoria dovevano fermarsi per l'emergenza: a quel punto ha sfidato Levinson a inventare un film girabile nella quarantena, tanto che Sam avrebbe sfornato la sceneggiatura di Malcolm & Marie in sei giorni.

La lavorazione è stata invece portata a termine all'interno della Caterpillar House a Carmel in California, un edificio di vetro molto suggestivo. Le riprese sono state ultimate in due settimane, nel rispetto totale delle norme di sicurezza, con social distancing rispettato dalla troupe (se non dagli attori in scena, immaginiamo sottoposti a test sierologico e tamponi), e senza la possibilità di lasciare la location per queste due settimane, abitando al suo interno in alloggi isolati, ciascuna persona col proprio sistema di ventilazione. Si consumava cibo solo in luoghi appositi.

I fan di Zendaya aspettano di saperne di più. Nel frattempo dovremmo rivedere John David Washington come protagonista dell'eternamente rimandato Tenet di Christopher Nolan.



Leggi anche Euphoria 2: Zendaya vorrebbe tornare sul set il prima possibile