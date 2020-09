Zendaya, ecco l'attore con cui vorrebbe lavorare e quello che le ha dato coraggio

News Cinema

Zendaya, fresca di Emmy Award, ha raccontato un suo sogno nel cassetto e ha rivelato chi le ha infuso fiducia... in modo molto energico!

Fresca di un Primetime Emmy da record, come miglior attrice protagonista di un dramma per Euphoria, premio mai andato a un'attrice così giovane, Zendaya in un'intervista rilasciata a new! ha rivelato con quale attore sogna di poter lavorare, aggiungendo anche il nome del collega che le ha infuso coraggio... una volta per tutte. Zendaya, al secolo Zendaya Maree Stoermer Coleman, classe 1996, ha le idee molto chiare, e chissà che dopo un premio così prestigioso non sia davvero in grado di levarsi un'altra la soddisfazione di cui parla...

Ho amato ogni singolo film che Denzel Washington abbia mai fatto, lavorare con lui sarebbe un sogno. [...] Lavorare con Hugh Jackman [in The Greatest Showman, ndr] è stato fantastico, capiva che stavo combattendo con le mie vertigini nelle scene sul trapezio. Mi disse: "Zendaya, tu spacchi!" e mi convinse che ce la potevo fare. Mi ricordo d'aver pensato: "Oddìo, Wolverine mi ha appena detto che spacco!"

Zendaya rimane comunque davvero in zona Marvel, con o senza Wolverine, visto che uno Spider-Man 3 con Tom Holland è in arrivo per il Natale del 2021, dopo il grande successo di Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far from Home (2019). I suoi fan sono poi assai curiosi di saperne di più sul film Malcolm & Marie, da lei interpretato con John David Washington, girato con adeguate misure di sicurezza dall'autore di Euphoria, Sam Levinson, durante il lockdown.