Zazie Beetz reciterà in Pale Blue Dot con Natalie Portman e Against All Enemies con Kristen Stewart

Nel giro di poche ore la sempre più lanciata Zazie Beetz (Atlanta in TV, il prossimo Deadpool 2 nel ruolo di Domino) si è aggiudicata ben due ruoli in altrettanti film che si annunciano più che interessanti.

Partiamo con Pale Blue Dot, il dramma che vede protagonisti Natalie Portman e Jon Hamm. Diretto da Noah Hawley, il film racconterà di un'astronauta sposata (Portman) che dopo essere tornata sulla Terra da una missione inizia una relazione clandestina con un collega (Hamm). Pian piano la donna inizia a perdere connessione emotiva con la propria famiglia, vittima di una sindrome che colpisce chi passa troppo tempo nello spazio. Quando il suo amante inizia una nuova relazione amorosa con un'addestratrice (Beetz) ecco che la vita e soprattutto la psicologia della protagonista vanno in frantumi. Ricordiamo che Hawley è il creator di due serie di successo come Fargo e Legion.

L'atro progetto in cui la Beetz è entrata si intitola Against All Enemies e vede protagonista Kristen Stewart nei panni della mitica Jean Seberg. Al momento non si conosce quale ruolo sarà ricoperto dalla new entry, che così oltre alla star di Twilight raggiunge anche Jack O’Connell (Godless), Anthony Mackie (Captain America: Civil War), Margaret Qualley (The Leftovers) e Colm Meaney (Hell on Wheels). Questo progetto è in realtà un thriller incentrato su un agente dell'FBI incaricato di spiare la Seberg, impegnata nella battaglia per i diritti civili nella Los Angeles di fine anni '60. Alla regia l'esordiente Benedict Andrews.

Un altro lungometraggio di cui Zazie Beetz è già ufficialmente protagonista è infine il nuovo film di Steven Soderbergh High Flying Bird.