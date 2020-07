Zathura: il film da vedere e commentare insieme giovedì 23 luglio con SimulWatch

News Cinema

Come già accadeva in Jumanji, dei ragazzi trovano un vecchio gioco da tavolo che sembra tutt'altro che ordinario: Zathura. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 23 luglio alle 14:30.

La visione condivisa di giovedì 23 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un'avventura spaziale per famiglie e teenager. Zathura è un film fantasy diretto nel 2005 da Jon Favreau (che tre anni più avrebbe fatto la regia del primo Iron Man) che si ispira direttamente al Jumanji del 1995. L'idea era quella di fare un sequel del film con Robin Williams, ma la storia prese successivamente un altra strada mantenendo comunque alcuni riferimenti al film. Nel cast troviamo Kristen Stewart, Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard e Tim Robbins.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Zathura e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 23 luglio alle 14:30.

La storia di Zathura segue due fratelli Danny e Walter, di 6 e 10 anni, sono affidati alla sorella maggiore, perché il papà è fuori città per lavoro e finiscono per annoiarsi e per non sopportarsi a vicenda. Dopo l'ennesimo battibecco, Danny si nasconde in un montavivande ma viene sorpreso da Walter il quale, per ripicca, lo rinchiude in un buio e pauroso scantinato. Qui Danny scopre un vecchio e mal ridotto gioco da tavolo in metallo: Zathura. Dopo aver tentato invano di convincere il fratello a giocarci insieme, Danny decide di provarlo da solo. Fin dalla prima mossa, il ragazzino si rende conto di avere tra le mani un gioco tutt'altro che ordinario. Infatti, la sua pedina a forma di astronave si sposta da sola e quando finisce su una casella estrae automaticamente una carta su cui si legge: "Pioggia di meteore, evacuazione immediata". Un istante dopo, la casa viene tempestata di meteore infuocate. Quando Danny e Walter alzano lo sguardo per osservare attraverso il buco che si è aperto nel tetto, scoprono con orrore di essere stati scaraventati nello spazio.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Unsane.