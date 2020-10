Zappa: il trailer del docufilm sul geniale musicista diretto da Alex Winter

News Cinema

27 anni dalla sua prematura scomparsa, il genio di Frank Zappa viene ricordato in un docufilm completo e con documenti inediti diretto dall'attore Alex Winter.

Ci ha lasciato a soli 52 anni lo stravagante genio di Frank Zappa, ormai 27 anni fa, ma il suo nome e il suo lavoro sono per fortuna tutt'altro che dimenticati. Nel 2013 Salvo Cuccia firmò un bel documentario che raccontava il ritorno del musicista nella sua terra d'origine e il suo previsto concerto a Palermo (interrotto dopo 20 minuti a causa di disordini) nel 1982. Oggi l'attore e protagonista dei film di Bill & Ted con Keanu Reeves, Alex Winter, gli dedica il documentario Zappa, di cui vi mostriamo il trailer e il poster. Il film uscirà in America come evento speciale il 23 settembre per un solo giorno e sarà disponibile on demand dal 27, attesissimo da tutti i fan.

Winter ha avuto per il film il supporto della famiglia e l'accesso illimitato ai documenti d'archivio, ed esplora nel film sia la vita privata del musicista che le sue idee politiche e la sua carriera. Ci sono interventi della vedova di Frank, Gail Zappa, e di musicisti, amici e collaboratori come Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White. Winter ha dichiarato in merito al progetto:

Ha colpito molto me e il produttore Glen Zipper che ancora non esistesse un documentario completo sulla vita e sull'epoca di Frank Zappa. Ci siamo impegnati per fare quel film, per raccontare una storia che non è un documentario musicale o un biopic convenzionale, ma la saga drammatica di un grande artista e intellettuale americano, un film che tenta di evocare l'ampiezza della prodigiosa e varia espressione creativa di Zappa e la vastità della sua straordinaria vita politica e privata. Innanzitutto, volevo farne un'esperienza cinematografica molto umana su un individuo straordinario. Quello che mi ha aiutato a realizzare questa visione è stato il permesso di Gail Zappa di accedere in esclusiva all'archivio di Zappa: una enorme collezione di musica inedita, film, progetti incompiuti, interviste mai viste e registrazioni di concerti mai sentite prima. Con questa ricchezza di materiali e una minima aggiunta di interviste contemporanee con gli amici e i collaboratori più vicini a Frank, abbiamo costruito una narrazione che è sia intima che epica come dimensioni".

Questo è il trailer di Zappa, che speriamo di vedere presto anche da noi.