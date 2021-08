Zanzare e finanza in Mosquito State: il trailer del body horror tra Cronenberg e Kafka

News Cinema

Presentato in prima mondiale fuori concorso al Festival di Venezia 2020, e poi al Sitges, questo film scritto e diretto dal regista polacco Filip Jan Rymsza sta per debuttare in streaming in esclusiva sulla piattaforma statunitese Shudder, interamente dedicata al cinema horror.

Il polacco Filip Jan Rymsza è stato quello che, in veste di produttore, ha contribuito a far riemergere dal passato e approdare sullo schermo due materiali wellesiani (nel senso di Orson) davvero imprescindibili come il postumo The Other Side of the Wind e il documentario HOPPER/WELLES, il primo presentato a Venezia nel 2018 prima di essere reso disponibile su Netflix (dove lo trovate tutt'ora), il secondo invece lo scorso anno.

Al Festival di Venezia 2020, oltre a quel documentario, Rymsza ha presentato anche il suo primo lungometraggio da regista, un originale body horror dal titolo Mosquito State, che negli Stati Uniti sta per debuttare in streaming su Shudder (piattaforma specializzata nel cinema dell'orrore e di genere) e di cui vi mostriamo il trailer ufficiale.

Scritto dallo stesso regista assieme a Mario Zermeno, e interpretato da Beau Knapp, Charlotte Vega, Jack Kesy e Olivier Martinez, il film è un curioso mix di influenze provenienti dal cinema di David Cronenberg e dalla letteratura di Franz Kafka, cui si aggiungono anche vaghi riferimenti all'"American Psycho" di Bret Easton Ellis.

La trama del film, ambientato nel 2007, vede protagonista infatti un ossessivo analista dati di Wall Street che non si allontana quasi mai dall'ufficio o dall'appartamento in cui vive. Dopo aver preso parte a una festa aziendale, e aver incontrato una donna misteriosa e una fastidiosa zanzara, l'uomo inizia a vedere manifestarsi schemi inquietanti. I suoi modelli informatici si comportano in modo irregolare, così come fanno i nugoli di zanzare nell’appartamento: un’invasione che accompagna il suo crollo psicologico.

Questo è il trailer di Mosquito State: