Zack Snyder va nello spazio per Netflix con Rebel Moon

Dopo Army of the Dead Zack Snyder continua la collaborazione con Netflix dirigendo Rebel Moon, un film di fantascienza con cui vorrebbe avviare una vera e propria saga.

L'ultima volta che avevamo parlato dei progetti futuri di Zack Snyder lo avevamo fatto per raccontavi che il regista sognava una versione al femminile di The Wrestler con protagonista Amy Adams, un film a carattere religioso e un porno. Oggi invece abbiamo informazioni più concrete e possiamo comunicarvi che l'autore di Army of the Dead dirigerà, sempre per Netflix, un film di fantascienza intitolato Rebel Moon.

A scrivere la sceneggiatura di Rebel Moon saranno Shay Hatten (Army of the Dead, John Wick 3), Kurt Johnstad (300, Atomica Bionda) e lo stesso Snyder, che è anche produttore. E veniamo alla trama del film. Descritto come una straordinaria avventura, vede protagonista un'enigmatica giovane donna incaricata da una tranquilla colonia spaziale di un angolo remoto dell'universo di trovare dei validi guerrieri. I combattenti dovranno respingere un'invasione delle truppe del temibile Reggente Belisarius.

Questa storia era venuta in mente a Zack Snyder come possibile progetto legato all'universo di Star Wars prima che la Disney acquistasse la Lucasfilm. Mentre lavorava ad Army of the Dead, il regista ha cominciato a reinventarla. L'idea, comunque, è di avviare, con Rebel Moon, un vero e proprio franchise. Le riprese del film dovrebbero cominciare all'inizio del 2022 e al momento nessuna notizia trapela sul cast.

Ricordiamo che nella prima settimana di programmazione su Netflix, Army of the Dead è stato visto da 72 milioni di utenti. Ignoriamo se Rebel Moon uscirà direttamente sulla piattaforma o se invece passerà prima per le sale.