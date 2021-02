Zack Snyder: un film su Re Artù in vista

News Cinema

Zack Snyder pensa di allontanarsi per un po’ dai supereroi e dagli zombi per andare a scomodare Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda in un film rispettoso della leggenda.

Mentre ancora ci gustiamo il primo vero trailer di Zack Snyder's Justice League, veniamo a sapere che uno dei prossimi progetti del regista sarà una sua versione della leggenda di Re Artù. Il regista abbandona quindi i cinecomic (e gli zombi) per tuffarsi nei remoti secoli bui e parlare di cavalieri, che se ci pensate erano i supereroi di ieri.

Nel corso di un'intervista, Zack Snyder avrebbe parlato di mitologia, spiegando il legame che esiste fra questa e i vari Superman & Co., e quando si è discusso dell'assenza di film sulle leggende medievali, avrebbe detto: "C'è qualcosa a cui sto lavorando, ma vedremo… Sto pensando a una specie di reinterpretazione, una vera e fedele reinterpretazione della mitologia arturiana. Vedremo. Magari a un certo punto si farà".

Che bello sarebbe vedere Re Artù, Merlino, Ginevra e Lancillotto ri-raccontati da Snyder, che nella storia lontana si è già inoltrato narrando in 300 le guerre greco-persiane e in particolare la battaglia delle Termopili. Là, tuttavia, c'era un romanzo a fumetti di Frank Miller alla base. Qui, invece, c'è la chiara intenzione di un racconto il più vero possibile, e quindi il film, qualora si dovesse fare, avrebbe forse uno stile più realistico.

Zack Snyder, il cui Army of The Dead dovrebbe debuttare su Netflix nel corso del 2021, non è il primo regista ad accostarsi al ciclo di Re Artù. Sono infatti circa 30 i film che ambientati in quel meraviglioso universo. Di recente, per esempio, Guy Ritchie ha affidato a Charlie Hunnam il ruolo di Artù in Re Artù. Comunque, per noi i migliori esempi del genere sono Excalibur di John Boorman, con il miglior Merlino di sempre (Nicol Williamson) e Monty Python e il Sacro Graal. Nella sua eventuale versione della materia arturiana, è probabile che Snyder realizzi qualcosa di più simile al primo.