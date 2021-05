Zack Snyder sulla critica di Martin Scorsese ai cinecomic: "Ci sta"

News Cinema

Dimostrando un'ironia piuttosto tenera, Zack Snyder ha una risposta pronta per le polemiche suscitate dalle critiche di Martin Scorsese ai cinecomic.

Ricordate i giudizi trancianti di Martin Scorsese sui cinecomic? The Guardian ha provocato sulla questione Zack Snyder, durante la promozione del suo Army of the Dead su Netflix, fresco anche del suo Zack Snyder's Justice League pubblicato in streaming poco tempo fa. Scorsese, se ricordate, aveva detto che i cinecomic sono "film parchi a tema, indipendentemente da quanto possano essere fatti bene", un non-cinema che uccide la settima arte, più una forma d'intrattenimento in senso lato. Seguirono diverse polemiche, prese di posizione anche serie, ma la risposta "compagnona" di Snyder, pur non essendo né raffinata né meditata, suggerisce una serenità con se stessi e il proprio mestiere che sotto sotto sentiamo di invidiargli. Leggi anche Martin Scorsese vs. Supereroi: il regista chiarisce, la Disney è perplessa, Benedict Cumberbatch cerca la tregua

Oh, ci sta. Martin Scorsese è un genio. Se sei molto bravo in qualcosa, esprimere giudizi su quel mondo è totalmente un tuo diritto. E non diminuisce il mio rispetto per lui. Sono certo che non stesse parlando dei miei film! [ride] Magari sì, ma mi piace pensare di no. Sicuramente parlava degli altri.