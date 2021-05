Zack Snyder sogna un The Wrestler con Amy Adams e un porno religioso

News Cinema

Zack Snyder ha confessato di voler dirigere Amy Adams in un film sulla falsariga di The Wrestler. Il regista vorrebbe anche parlare di religione e fare un porno.

Anche oggi parliamo di Zack Snyder, ma non per raccontarvi qualche altra cosa su Army of the Dead. No, oggi di Snyder ci interessa un progetto che il regista ha confessato di accarezzare durante un'intervista rilasciata a The Telegraph.

Snyder ha spiegato che adorerebbe dirigere una versione al femminile di The Wrestler, il film di Darren Aronofsky con protagonista Mickey Rourke. Ecco cosa ha dichiarato in proposito:

E’ una specie di versione femminile di The Wrestler, che parla di una casalinga del Midwest che ha un bel corpo e comincia a partecipare a gare di bodybuilding, precipitando in una spirale di ormoni e steroidi. Inizia così per lei una lotta fra il fitness e la famiglia, e alla fine perde la famiglia, perché spende tutti i soldi che ha in prodotti dietetici, medicinali vari e trainer.

Zack Snyder ha in mente anche l'attrice che sarebbe perfetta per il ruolo: Amy Adams. La vorrebbe "perché sarebbe un lavoro durissimo allenarsi fino a diventare quasi non credibili. E quindi c’è bisogno di qualcuno come Amy Adams, che adorerebbe farlo".

Leggi anche 300, il terzo capitolo di Snyder era una storia d'amore

Ma i sogni di Zack Snyder non finiscono qui. Il regista vorrebbe anche fare un film a carattere religioso e… un film pornografico:

Ho sempre voluto fare un film religioso e un film pornografico, ma non ho mai avuto la possibilità di realizzarli. Forse, se combinassi le due cose… O forse 300 in qualche modo li riunisce. O almeno è un manuale di istruzioni su come potrebbe essere quel film.

Sia la versione modificata di The Wrestler con protagonista la Adams che il film erotico-religioso ci incuriosiscono molto. Forse il secondo ci intriga di più, ma ci sembra difficile che veda la luce, anche se… mai dire mai.

Leggi anche Zack Snyder sulla critica di Martin Scorsese ai cinecomic: "Ci sta"