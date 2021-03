Zack Snyder's Justice League: una rivelazione dal passato

News Cinema

Zack Snyder ha rivelato qualcosa sul suo Snyder Cut di Justice League: sembrerebbe uno spoiler, ma in realtà anni fa era stato annunciato qualcosa... forse in molti l'avevamo dimenticato.

In attesa che il 18 marzo venga reso disponibile in streaming anche in Italia Zack Snyder's Justice League, nuova versione di Justice League come la voleva il suo regista all'epoca estromesso, Snyder chiacchierando con IGN ha rivelato quello che sembra uno spoiler ma in realtà, per chi ha buona memoria, è un proverbiale segreto di Pulcinella, anzi all'epoca fu proprio una dichiarazione d'intenti. Dal momento che, in alcuni casi, avere memoria breve è un bene, segnaliamo comunque che qui in basso ci produrremo un probabile "spoiler", per chi magari è interessato al film e non ricorda proprio ciò di cui stiamo per parlare...



Zack Snyder's Justice League: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Justice League Snyder Cut termina con un cliffhanger? Doveva avere un sequel.

Ebbene sì: se tornate con la mente a cinque anni fa, dovreste ricordare che Justice League avrebbe introdotto poi un successivo Justice League Dark, inserendosi nel DC Extended Universe in modo pervasivo. Di conseguenza, legandosi questo nuovo Zack Snyder's Justice League proprio al taglio originale, avrebbe recuperato anche la "sospensione" finale della storia. Un cliffhanger vero e proprio? Quasi. I tempi però sono cambiati parecchio: accetteranno i fan, dopo tanta attesa e le quattro ore di questa nuova versione, di rimanere curiosi su quello che sarebbe venuto dopo? È una scommessa. Ecco le parole precise di Zack Snyder sulla questione.

Il film successivo, se mai fosse esistito e non sembra che esisterà mai, ma se fosse esistito si sarebbe ambientato in quel mondo [apocalittico], con loro intenti a rimettere le cose apposto. [...] Il piano originale per Justice League era di tre film, questa versione suggerisce un potenziale altro mondo [il Knightmare, ci dicono i fan, ndr]. Piantavo i semi di quello che sarebbe venuto nei film successivi, quindi ci sono, ma per quanto riguarda le potenziali storie che sarebbero venute dopo di questa, se mai fossero arrivate e non sembra più probabile... penso sia facile fare ipotesi basandosi su quegli indizi, potremmo parlarne per un bel po'.