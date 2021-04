Zack Snyder's Justice League: quanti l'hanno visto fino alla fine?

News Cinema

Una ricerca di mercato indaga su quanti utenti di HBO Max abbiano finito di vedere l'epica nuova versione di Justice League firmata dal suo regista originale, Zack Snyder.

L'uscita di Zack Snyder's Justice League è stata richiesta a gran voce dai fan orfani della visione di Zack Snyder, dopo il passaggio del film a Joss Whedon nel 2017, per un Justice League che non convinse nessuno. Abbiamo discusso e analizzato questa monumentale Director's Cut, però qualcuno negli States si è domandato quello che non rivelano Warner Bros e HBO Max, piattaforma di streaming esclusiva negli States per il film. Quante persone hanno visto Zack Snyder's Justice League per intero? Si sottointende: quanto è piaciuto il film? Non è peregrino far coincidere le due cose, perché stiamo parlando di un film di ben quattro ore, che rinnega ogni asciuttezza per abbracciare il compiacimento solenne totale. Leggi anche Zack Snyder's Justice League, il confronto con la prima versione e il senso di un simbolo

Zack Snyder's Justice League: i numeri registrato in America su HBO Max